Esta es la calle con más multas por Zona de Bajas Emisiones: "No sabemos por donde salir ni entrar"

Probablemente, alguna vez te has visto en la situación de que vas con el coche por Madrid con un coche con etiqueta B o C y cuando te vas acercando al centro te asalta la duda de si te estás metiendo por una zona restringida, sobre todo si no eres de Madrid capital. Cuatro años después de su implementación, la estrategia Madrid 360 sigue dando mucho de qué hablar.

El número de multas impuestas por las cámaras que controlan de manera automática a los vehículos que acceden a Distrito Centro por la calle de Alcalá ha aumentado un 20% en el primer semestre de 2023 respecto al año anterior. Son datos de un estudio de Automovilistas Europeos Asociados. Alcalá 51 es el punto donde más multas hay por Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Madrid.

En la esquina entre Recoletos y la calle de Alcalá, justo en la salida que va hacia Sol, se encuentra una de las pocas señales que avisan de que se está entrando en una ZBE. Estas señales están en dos carteles, uno encima de otro. El de arriba, azul, con el logo de Madrid 360 y el texto "Zona de bajas emisiones de protección especial". Y la de abajo, algo más grande, una señal de prohibición con un coche y unos puntitos negros que representan el humo, que fue introducida en 2021, por lo que la mayoría de la gente desconoce su significado.

Hay unas tres señales como esta aquí en la plaza de Cibeles, pero es cierto que es fácil pasarlas por alto. Al preguntar a la gente comentaban que creen que "Está señalizado pero no suficientemente" y subrayaban que "no es solo en esta zona, es en toda la ciudad". Otra persona añadía que "deberían hacer más campaña, no tenemos idea de por donde salir o entrar".





Las "trampas" de las ZBE

En muchos casos esas multas se deben al desconocimiento de los conductores que no saben bien por dónde pueden circular y por dónde no, pero además hay varias "entradas trampa" por la ciudad en las que cuando ya has entrado en una de estas ZBE con un vehículo que no está permitido, es complicado o incluso imposible dar la vuelta para salir.

Para las personas que vienen de fuera y no conocen la ciudad, esta situación se agrava. Rosa, por ejemplo, nos contaba que venía desde San Sebastián a visitar a su hija y encontrar el camino por zonas por las que pudiese circular fue una odisea

Las multas por circular de manera incorrecta por una Zona de Bajas emisiones son de 200 euros, 100 por pronto pago. Lo que ha supuesto un total de más de 55 millones de euros de enero a junio de este año.