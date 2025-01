Un ensayo clínico del Hospital Clínico San Carlos en Madrid logra disminuir el crecimiento del ojo en niños con miopía

La miopía tiene mucho que ver con el estilo de vida que llevamos, cuando permanecemos muchas horas delante de las pantallas, si leemos demasiado cerca un libro y no salimos a la calle, más irá aumentando. De hecho, durante la pandemia crecieron los casos y empeoraron los que ya estaban diagnosticados...La Organización Mundial de la Salud estima que en 2050, de aquí a 25 años, la mitad de la población tendrá miopía, es decir, verá mal de lejos, verá de forma borrosa. Y los niños no son ajenos a este problema. De hecho dos de cada diez niños que estudian primaria ya son miopes.

La investigación en el campo de la visión ha dado un salto importante a raíz de un ensayo que se está haciendo en el hospital Clínico San Carlos. Allí llevan trabajando dos años en un sistema para frenar la miopía en los niños. Se trata de un tratamiento combinado de gafas con colirio de Atropina. La Atropina fue uno de los primeros fármacos utilizados en oftalmología como dilatador de la pupila. Sin embargo, se observó que a concentraciones diluidas tenía capacidad de controlar el crecimiento de la miopía y la longitud ocular. Después de dos años han logrado que esa miopía disminuya..

Detrás de este ensayo está la doctora Rosario Gómez de Liaño oftalmóloga investigadora y profesora de la Universidad Complutense que ha explicado, que en la miopía no solo es cosa de las dioptrías. Con unas gafas, ha explicado la doctora, o con una operación pueden desaparecer esas dioptrías, vuelves a ver bien incluso sin gafas, pero no se detiene el crecimiento del ojo. Las personas miopes presentan un alargamiento del ojo que puede ocasionar a la larga otros problemas como glaucoma o desprendimiento de retina. El tratamiento combinado de unas gafas especiales y las gotas de atropina han logrado que deje de crecer la longitud del ojo. " no solo se ha estabilizado, es en algunos casos incluso ha disminuido esa longitud" explica la doctora Noemi Güemes, oftalmóloga del Hospital Clínico San Carlos.

CADENA COPE Doctoras Rosario Gómez de Liaño y Noemí Güemes

EL EXCESO DE PANTALLAS AUMENTAN LA MIOPÍA

Se ha comprobado que estar demasiado tiempo delante de las pantallas o con la mirada fija en un libro puede aumentar la miopía, de ahí la importancia de estar en la calle donde tenemos una visión más amplia. Es algo que antes no pasaba tanto, explica la doctora Gómez de Liaño, hace 20 años los niños pasaban más tiempo en la calle, no estaban tanto en casa delante de una pantalla. Eso ha hecho que hayan aumentado los casos de miopía. Es algo que también suele ocurrir con los estudiantes, que pasan demasiado tiempo delante de los libros.

ADRIÁN Y SERGIO DOS HERMANOS QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN EL ENSAYO CLÍNICO

Adrián e Iván de 15 y 10 años llevan dos años en el ensayo y los resultados son positivos. Lourdes, su madre también es miope y sus hijos han heredado la miopía. "Cuando me lo propusieron no lo dudé- explica Lourdes-era algo que podía beneficiar a mis hijos y yo confío plenamente en los médicos. El tratamiento además es fácil. Solo aplicar una gotas cada noche y ponerse unas gafas especiales. Gafas tenían que llevar de cualquier modo y las gotas no altera para nada la vida de los chicos.."

Por su parte, Adrián e Iván lo llevan bien. Están además concienciados de que hay que dejar un poco las pantallas...Yo hago descansos cada media hora, explica Adrián que es el mayor. Por su parte Sergio dice que a él no le cuesta dejar una pantalla porque juega en casa con sus juguetes o en la calle al fútbol con sus amigos.

HOSPITAL CLINCO SAN CARLOS Sergio y Adrián pacientes con miopía

FINANCIACIÓN

De momento es un ensayo clínico, con lo que solo se aplica en el Hospital Clínico San Carlos. Podría aplicarse en otros centros, el problema es que falta financiación para poderlo incluir en la sanidad pública. El problema no es la ATROPINA, son las gafas. Hablamos de gafas especiales que son caras. Según la doctora Gómez de Liaño, hay otros tratamientos en otras especialidades que son más caros y se financian...Igual habría que tener en cuenta que con el tiempo se evita el tratamiento de otras enfermedades como el glaucoma o el desprendimiento de retina, que también genera un gasto a la sanidad pública.