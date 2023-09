El “covid de las vacas” llega a Madrid y pone en jaque a los ganaderos de la región

Lo llaman el “covid de las vacas” y ya ha llegado a Madrid. Los ganaderos de nuestra región están muy preocupados por sus efectos. Uno de ellos es Ángel del Valle. Es ganadero de Colmenar Viejo, tiene 170 vacas y a finales de agosto empezó a percatarse de que algo no marchaba bien.

En ese tiempo, menos de un mes, ha tratado ya a 27 animales y sus vacas han sufrido 7 abortos. Según nos cuenta a Cope el propio Ángel, a cada animal le afecta de una manera diferente, “aunque el cuadro más común es pérdida de peso, fiebre, cojera, debilidad y lesiones en la mucosa oral y nasal”. De hecho, nos reconoce, hay 4 vacas de su explotación que lo están pasando francamente mal. Algunos “pierden el apetito, no comen absolutamente nada, pierden el gusto y cuando dejan de comer completamente es cuando empieza el problema más grave”.

Y es que esta perdida de apetito viene acompañada múltiples pérdidas económicas. “Las pérdidas son brutales” reconoce Ángel. “Porque yo tenía los partos programados según las inseminaciones y todo el dinero que has puesto y el trabajo que has hecho durante un año, lo tiras por la borda” se lamenta. “Ahora mismo estamos cargándonos la producción del año que viene”.

La única buena noticia que tienen los ganaderos madrileños en estos momentos es que es una enfermedad que no se transmite a los humanos y que, ni siquiera, se transmite entre las propias vacas. El culpable es el mosquito común que empezó a hacer de las suyas en Andalucía el año pasado y que este verano ha llegado hasta Madrid.

Está afectando también a fauna silvestre, como ciervos y corzos. Las temperaturas altas le ayudan a propagarse por lo que Ángel cree que la incidencia de la enfermedad “caerá ahora en invierno con el frío pero volverá a crecer en primavera, cuando los termómetros vuelvan a subir en la región”.

Lo que le preocupa también a Ángel es que no se conocen los efectos secundarios que esta enfermedad puede tener a largo plazo para los animales que la hayan pasado. “Ni siquiera los especialistas te saben contestar a este problema”, asegura. “A largo plazo no sabemos qué consecuencias va a traer y qué perdidas nos va a causar porque los animales se están quedando en un estado lamentable, con un peso bajísimo, se quedan hechos polvo y no sabemos si van a tener problemas de fertilidad en el futuro o si van a ser capaces o no de recuperar todo el peso perdido” se lamenta.

Por eso, Ángel pide un esfuerzo conjunto de todas las Comunidades Autónomas afectadas y del Gobierno central. Ahora mismo se están moviendo en terreno desconocido, con toda la incertidumbre que eso trae consigo también.