¿Cómo afrontan las tiendas de ropa madrileñas estas lluvias en pleno fin de la primavera?

Con este tiempo que estamos viviendo en Madrid, no sólo no sabes qué ponerte para acertar, es que si vas a las tiendas de ropa a comprarte algo, lo que te encuentras colgado de sus perchas no se corresponde mucho con este clima tan otoñal.

Hace semanas que las prendas que venden son las de la colección primavera/verano y la verdad es que, con tanta lluvia, no pega mucho pensar ahora mismo en comprar bañadores, bikinis o sandalias.

El resultado es que este clima tan adverso le está pasando factura al comercio textil madrileño. Nos lo ha contado a Cope, el empresario Hilario Alfaro. Confiesa que están improvisando a marchas forzadas para adaptarse a las inclemencias del tiempo y conseguir que las pérdidas económicas sean lo más suaves posibles.

“Con este tiempo está todo un poco patas arriba”, nos dice resignado. Esto les pone a prueba ya que, en su opinión, “lo que el comerciante tiene que hacer es seguir adelante, adaptarse y si ahora mismo lo que tenemos es lluvia, pues no nos queda más remedio que cambiar nuestras colecciones hacia colecciones más propias del otoño y la primavera y aguantar el chaparrón que está cayendo”, mantiene.

Por eso, en cuanto empezaron las lluvias, este empresario optó por crear “colecciones atemporales que puedan adaptarse a la climatología tan inestable que estamos viviendo”. Y aunque ahora mismo siga lloviendo, Alfaro es optimista y se agarra con fuerza al dicho de que después de la lluvia siempre sale el sol. “Es verdad que llevábamos unos meses bastante buenos y es verdad que en la segunda quincena de mayo se han ralentizado un poquito las ventas, pero estoy seguro de que se volverán a animar y sacaremos la temporada adelante”, concluye esperanzado.