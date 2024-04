"La biblioteca es el paraíso del Hospital"

Un libro es una válvula de escape que nos permite alejarnos de la rutina, adentrarnos en otras vidas, en otros mundos...enriquecernos con las experiencias de otros. Hay momentos en la vida en la que necesitamos especialmente alejarnos de lo que nos rodea y aislarnos. Uno de esos momentos es cuando estamos en un hospital. Ya sea como pacientes o como acompañantes, en una estancia corta o larga. Un libro es un gran aliado cuando hay que llenar muchas horas de espera y sobretodo cuando queremos aislarnos de una realidad que ayuda poco a nuestro estado de ánimo.

El Hospital Clínico cuenta con una pequeña biblioteca que sin embargo es suficiente para atender las necesidades de los pacientes, del personal sanitario o de los acompañantes. No tiene una sala de lectura pero si una mesa pequeña infantil donde los niños que se encuentran en la consulta que está justo en frente puedan pasar el rato mirando libros infantiles. Puedes ir y coger un ejemplar, pero lo interesante es poder ofrecer los libros a los pacientes ingresados. De eso se encarga Juana Pinar López. Ella es celadora. Va con su bata blanca, pero su trabajo no es otro que mantener la blblioteca y asegurarde de que esos libros llegan a los pacientes. Ella va con su carrito repleto de libros pasando por las habitaciones y ofreciendo los títulos, algunos best sellers otros más clásicos. Una inciativa que tiene muy buena acogida entre los pacientes que se sorprenden cuando la ven llegar..."es un servicio muy agradecido porque el que el que es lector siempre quiere tener un libro a mano". La gente se sorprende, explica "hasta hacen fotos al carrito de los libros...quizá necesitaríamos más visibilidad".

LIBROS PARA LOS NIÑOS

La Biblioteca está situada junto a la consulta de alergias infantiles. Esas pruebas, explica Juana, son muy pesadas...hay que estar muchas horas en el hospital. Por eso los niños se pasan a la biblioteca para pasar el rato entre los libros infrantiles. Los fondos son donados, y hay libros de todo tipo, muchos de ellos infantiles. Esos libros también se los prestan al colegio del hospital y a la guardería. "La biblioteca es el paraíso del hospital", apunta Juana orgullosa con una gran sonrisa.

TITULOS DE TODO TIPO DONADOS

Hay más de 8.000 volúmenes donde podemos encontrar todo tipo de literatura: histórica, científica y sobretodo novelas. " A la gente le gusta mucho las novelas de misterio...son las más solicitadas". No importa el tiempo que pases ingresado, porque el día tiene muchas horas. Todos los volúmenes son donados. "La gente se involucra tanto, explica, que ya no tenemos espacio para todos los libros que nos traen".

Pero no solo son préstamos de libros. La biblioteca también organiza actividades alrededor de la lectura y ha editado unos marca páginas que reparte entre los lectores. Un lugar desconicido para muchos, que tienen una gran actividad en la vida del hospital.