Aumenta un 32% la venta de productos antipiojos en las farmacias madrileñas

Seguro que, si tienes hijos, te sientes identificado con lo que te voy a contar. La histeria colectiva que entra cuando, en el grupo de whastapp del colegio, alguna madre avisa de que ha encontrado piojos en la cabeza de su hijo o hija. Histeria y picores de sólo pensarlo.

Y lo peor es que estos días ese mensaje de whastapp se está mandando muchas más veces que en otros cursos. De hecho, la demanda de productos antipiojos en las farmacias madrileñas es un 32% superior a la registrada el año pasado por estas fechas.

El curso ha empezado con fuerza y no sólo para los más pequeños. Cada vez hay más adolescentes con piojos. Isaac García Masiá es biólogo y responsable de control vectorial de Rentokil. Nos ha explicado a Cope que este incremento se debe “al auge de los selfies, juntamos las cabezas, también juntamos los cascos para oír música y es cierto que puede haber algún piojo dentro de estos artilugios, cogido al cuero o a la tela que tengan estos auriculares”. La buena noticia es que los piojos en este tipo de materiales no aguantan más de 24 horas vivos y que la principal forma de contagio es el contacto directo, es decir, de cabeza a cabeza. Pero aún así, no está de más extremar las precuaciones.

Y aunque hay un montón de remedios caseros que todos hemos sufrido de pequeños, como echarnos vinagre en el pelo, zumo de limón y hasta mayonesa, desgraciadamente, según este experto, ninguno de estos remedios ha demostrado ser efectivo, ni siquiera los que venden en las farmacias.

Tampoco es cierto que los piojos prefieran las cabezas sucias o un tipo determinado de pelo. No son como, por ejemplo, los mosquitos que sí tienen preferencias a la hora de escoger a sus víctimas. “Hay factores sanguíneos, de sudoración, de la flora bacteriana y de la piel que pueden hacerla más atractiva a los mosquitos”, nos explica Isaac, y “con los piojos podría pasar algo similar, pero no lo podemos relacionar en este momento con ningún tipo de pelo”.

Lo que, sin duda, parece mentira es que a estas alturas del siglo XXI sigamos hablando de piojos. La clave está en que nos son peligrosos para la salud. “Realmente es un insecto que, en nuestra zona no transmite enfermedades importantes, por lo que el impacto sanitario que tiene es mínimo, más allá de las molestias y de alguna infección que se produzca en los niños al rascarse”, dice este experto. De ahí que “no se haya invertido mucho en desarrollar este tipo de productos repelentes”.

Y como prevenirlos es casi imposible, si nos encontramos con ellos en las cabezas de nuestros hijos, lo único que tenemos que hacer es extremar la vigilancia y esperar a ver si realmente tiene piojos para empezar el tratamiento pertinente. Nada de empezar a utilizar estos productos por nuestra cuenta antes de tiempo porque eso es como automedicarnos. “No es aconsejable, entre otras cosas, porque los tratamientos contra los piojos en el cuero cabelludo, suelen contener productos químicos, como la piretrina, que, aunque son poco agresivas contra el ser humano, son productos químicos y no conviene utilizarlos a la ligera”, concluye.

Además, si ya han hecho acto de presencia, hay tener mucha paciencia. Cada hembra pone unos 200 huevos a lo largo de sus tres semanas de vida.