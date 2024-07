34 años en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid

Más de 1.500 efectivos tiene ahora mismo el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Trabajan en 21 parques repartidos estratégicamente por toda la región, salvo en Madrid capital, Alcorcón y Fuenlabrada, que tienen su propio Cuerpo de Bomberos. Entre esos 1.500 efectivos ha estado prestando servicio estos últimos 34 años María Jesús Roa, la primera mujer en formar parte del Cuerpo.

María Jesús Roa explica que se ha sentido muy bien, "rodeada siempre de padres, hermanos, primos, cuñados. He tenido de todo aquí, no me ha faltado de nada. Mi trabajo me ha resultado muy interesante y estoy muy agradecida por haber podido entrar aquí y me voy feliz porque he hecho un montón de amigos y porque es un trabajo que te gusta, que cuando haces algo, al final sales contento de él".



María Jesús fue la única mujer, de las cuatro que se presentaron en 1990, en superar las pruebas. Dejó su puesto de vigilante en el Museo del Prado para incorporarse a los bomberos de la Comunidad de Madrid y desde entonces, han entrado otras, pero no son tantas. En la Comunidad rozan la quincena y en el Ayuntamiento de Madrid se cuentan con los dedos de una mano. No han tenido un camino fácil, pero siempre hubo unas pioneras que fueron abriendo ese camino, hasta llegar a Marta Villanueva, que es oficial de área.

"No te va a sacar un bombero nunca solo"

Tienen que enfrentarse a unas pruebas físicas durísimas, pero es posible superarlas. Y eso es lo que hizo Marta (oficial de área) estudiar, entrenar y subirse al tren. Cuenta a COPE que le hubiera gustado empezar desde abajo, pero ella había estudiado Arquitectura y desde ahí pasó a la escala de oficiales.

Siempre está la pregunta en el aire que cuando se produce un incendio, el afectado prefiere que le ayude un bombero hombre. Ante esto, Marta lo tiene claro y comenta que se "trabaja en binomios, con lo cual, no va a haber una persona sola nunca, no te va a sacar un bombero nunca solo". Y añade que "las bomberas que hay en el cuerpo de bomberos están incluso mucho más fuertes que muchos hombres, o sea que es perfectamente posible".



Marta ingresó en el cuerpo en 2022 y en este tiempo ha visto de todo un poco. Lo más comprometido hasta ahora han sido los incendios en viviendas porque después de la tragedia de Valencia la gente está muy sensible a ese tipo de incendios. En lo que está ahora mismo es en coordinar el servicio de formación de los nuevos bomberos, la próxima academia de nuevos ingresos que empieza en septiembre.