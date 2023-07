Agua y jabón para limpiar las placas fotovoltaicas por la calima en Madrid

No es fácil limpiar las placas fotovoltaicas después de episodios de calima como el que atraviesa hoy la Comunidad de Madrid. La mayor dificultad está en el acceso a la instalación y por esa razón Guillermo Banderas, profesor en la Escuela Técnica de Agremia, la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía recomienda recurrir a un profesional. “Los dueños de las viviendas no suelen tener ni la cualificación ni el equipamiento necesario para hacerlo” y eso supone un riesgo que no deberían correr. Es posible limpiar los paneles desde el suelo “si se dispone de una manguera” y de esta forma la operación se haría con total seguridad.

Los productos que hay que utilizar para limpiarlas no pueden ser abrasivos por lo que “el agua de la lluvia es perfecta y si no llueve podemos hacerlo con agua y jabón y frotar con una esponja muy suave” dice Banderas. Así los sensores no se dañan y pueden recibir adecuadamente los rayos del sol.

Calima y cielo nublado

Estos dos efectos, la calima y el cielo nublado, influyen de forma negativa en el rendimiento de las placas fotovoltaicas. Los sensores absorben menos luz solar y, por tanto, se genera menos energía eléctrica, reduciendo la rentabilidad de la instalación.

El ahorro en la factura es, en algunos casos, del 70%. El junio del año pasado, Iñaki pagó unos 300€. En 2023 ha pagado 34€. Él colocó 12 placas a finales de enero.