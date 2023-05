Se acaba el plazo para librarse de estar en una mesa electoral el 28M

Nos damos una vuelta por la Junta electoral de zona de Madrid capital para conocer los motivos presentados para “escaquearse” de los próximos comicios.

Motivos como ser mayor de 65 años, tener un viaje reservado y pagado hace meses, estar de baja médica o trabajar en un hospital como Cristina, enfermera en el hospital Ramón y Cajal.

“Pierdes el tiempo en tu trabajo -nos apunta Cristina- para pedir el certificado, pierdes el tiempo aquí porque yo ahora estoy saliendo de guardia y pierdes el tiempo yendo a hacer una fotocopia. O sea que toda la mañana echada en esta película y encima no sé si van a atender mi reclamación o no”.

Carmen lleva de baja dos meses y ha tenido que desplazarse 15 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para ir desde su casa en Carabanchel hasta la Junta electoral de zona, en la calle de Manuel Luna.

“Lo que no entiendo es que, ahora que está todo informatizado, como no cruzan nuestros datos con todo nuestro historial médico y de la Seguridad Social y no nos obligan a venir hasta aquí porque a mí me cuesta muchísimo moverme. Estoy de baja”

PLAZOS

La Junta electoral de zona tiene un plazo de cinco días para resolver las alegaciones. Si después las personas designadas no pueden acudir al colegio electoral deben comunicarlo al menos 72 horas antes del 28M.

Entre las causas justificadas para librarse de participar en la jornada electoral: ser mayor de 65 años, tener alguna discapacidad, incapacidad permanente, absoluta o temporal para trabajar, ser madre lactante, estar embarazada de seis meses o con situación de riesgo en el primer semestre de gestación o haber formado parte de una mesa electoral, al menos tres veces en los últimos diez años.