La Gran Vía bate récord de visitantes

Con la llegada de la Navidad, muchas ciudades de toda España se ponen sus mejores galas para atraer al mayor número de visitantes. Madrid es una de ellas. Año tras año nos sorprende utilizando sus mejores luces y combinándolas de tal forma que acaba por sorprendernos y sacarnos una sonrisa. La Gran Vía es uno de esos tramos que durante estas fechas no nos podemos perder.

En cifras 1,4MILLONES DE VISITANTES

La belleza de Gran Vía va más allá de sus luces. Las tiendas iluminadas, la gente comprando... En definitiva, el sonido de Madrid y de su arteria principal que le convierte en uno de los destinos favoritos para muchos visitantes. Este año, en concreto, solo durante el Black Friday (29, 30 de noviembre y 1 de diciembre) y el Puente de Diciembre (6,7 y 8 de diciembre) 1.393.071 personas han paseado por esta vía. Es todo un récord para esta calle madrileña. El día de mayor afluencia por ambas aceras ha sido el sábado 7 de diciembre, en el que más de 265.000 viandantes se perdieron por sus calles. Esto supone que el aforo duplica el registro medio de un día laborable, datos que suelen estar entre los 120.000 y 130.000 personas, lo que se traduce en un 43% más.

Europa Press Personas cruzando por un paso de peatones en plena Gran Vía durante estas Navidades

Este año, solo durante el puente de la Constitución y de la Inmaculada se han registrado más de 704.000 personas que pasaron por Gran Vía. Si comparamos las cifras de este puente con las del año pasado, cerca de 30.000 personas más se han animado a recorrer la Gran Vía este 2024. Los datos también crecen respecto a 2022, cuando se contabilizaron una media de 507.362 viandantes que visitaron esta arteria madrileña durante este puente de Navidad.

Respecto a la semana anterior, coincidiendo con el Black Friday pasaron por Gran Vía casi 689.000 personas a lo largo de esos tres días que duraban las rebajas. En 2023, el fin de semana del Black Friday se contabilizaron 670.674 personas en Gran Vía, cifra prácticamente idéntica a la de 2022 (669.013).

¿Cómo se ha calculado?

Es probablemente una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Cómo han conseguido contar cuántas personas estaban en Gran Vía? La respuesta está en la red de estaciones de medidas de flujos con los que cuenta el Ayuntamiento de Madrid repartidos por distintas calles. Con estos, el consistorio madrileño analiza y sigue la situación de la movilidad.

En cifras 30ESTACIONES DE CONTROL





De momento, en todo Madrid hay 30 estaciones que controlan 28 puntos de la capital. En 2023, se hicieron las últimas incorporaciones de 111 nuevos puntos que se sumaron a los 19 ya existentes. Además, se les mejoró tecnológicamente con el objetivo de obtener resultados más precisos. Con estas estaciones no solo se controla la gente que hay en un determinado lugar sino que también sirve de apoyo para planificar obras, conocer los aforos, hacer cambios en la movilidad en determinados puntos de la ciudad. También sirve para calibrar el modelo de simulación del tráfico.

Ayuntamiento de Madrid Así se registra el número de peatones a través de la red de estaciones de medida de flujos peatonales

Buenos datos para la hostelería

No solo se han logrado cifras récord de viandantes en la Gran Vía, sino también para la hostelería. Según los datos de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, los turistas se han dejado 60 millones de euros, un 5% más que la registrada en la capital en un fin de semana normal. Respecto a la ocupación media en la hostelería esta ha rondado el 82%, llegando al 88,99% y al 88,90% el viernes y el sábado, respectivamente. Son cifras que mejoran incluso las previsiones que situaban en el 78,27% esas expectativas para este fin de semana.

Eunisa es camarera en un bar de Gran Vía. En COPE hemos estado con ella: "Mucha gente, mucha gente, mucho trabajo y estas son las fechas que todo el mundo viene a Gran Vía, a visitar, a ver las luces y todo eso. Sí, y aparte con las cenas de empresa y todo."

En cifras 82%Media ocupación hostelera en Madrid

Algunos visitantes de estos días, todavía hoy seguían recorrido las calles de la capital. Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, el 59% de los turistas que han visitado la ciudad estos días, frente al 41% de visitantes internacionales.

Carmen es una de la visitantes de Madrid durante estos días. Ella es de Cantabria y una habitual de la capital en estas fechas tan señaladas. "Hay muchísima gente. Nosotras somos de Cantabria y la verdad es que abruma ver a tanta gente junta. Vengo muy a menudo, pero en estas fechas es intransitable muchas calles. Agobia porque no sabes por dónde pasar. Hay calles que están colapsadas", nos ha contado a nuestros micrófonos de COPE.

Otra que esta en la ciudad, es Belén. "Vinimos el sábado y nos vamos hoy. ¿Y habéis notado la cantidad de gente que había? Una locura. Pero bueno, ya veníamos preparados para esto, porque nosotros somos de los que invaden Madrid. ¿Era la primera vez que venían? No, no. No, no hemos venido a Madrid mucho. De hecho, tenemos un hijo que trabaja aquí.", nos comenta en COPE.