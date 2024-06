Torna la Festa del Cinema: així pots aconseguir les entrades per 3,50 euros

Un any més, torna la popular Festa del Cinema. Des d'aquest dilluns, 3 de juny, fins dijous, dia 6, es poden anar a veure pel·lícules al cinema per tan sols 3,50 euros. Aquest any s'han sumat a la iniciativa més de 300 sales de tota Espanya , 58 a Catalunya. Aquest és el primer any que no cal inscriure's per poder anar al cinema a preu reduït. Les entrades a 3,50 euros es poden comprar directament a la taquilla sense la necessitat d'acreditar-se. També es poden adquirir a través d'internet.Les entrades a 3,50 euros seran vàlides per a qualsevol pel·lícula de la cartellera (excepte projeccions especials, butaques VIP i altres esdeveniments).

En el que va d'any l'afluència al cinema s'ha situat en un 55% respecte a la mitjana registrada en el mateix període entre 2017 i 2019, abans de la pandèmia, i el passat cap de setmana va ser un dels pitjors, malgrat l'estrena de "Furiosa", de la saga Mad Max. , la principal causa d'aquest retrocés és "la falta de contingut de gran volum" (els anomenats "blockbusters") en aquesta època de l'any, a causa dels retards produïts per les vagues de guionistes i actors de Hollywood l'any passat. El mateix creuen en la federació d'exhibidors FECE, que aglutina al 90% de les sales espanyoles. "Ha faltat alguna pel·lícula equivalent a ''Súper Mario Bros'' que vam tenir l'any passat", ha dit el seu director general, Luis Gil, que considera "molt important" que hi hagi pel·lícules que generin molt interès perquè "tiren del conjunt, tenen un efecte positiu". Tots dos parlen d'un "període barri" en la recaptació i aposten perquè les dades millorin d'aquí a cap d'any. "Amb la festa del cinema i els títols que venen al juny esperem remuntar i arribar al pic d'espectadors", afirma Gil. L'estiu passat l'inesperat efecte "Barbieheimer" -per l'estrena consecutiva de "Barbie" i "Oppenheimer"- va disparar la taquilla. Encara que Hortes veu complicat igualar-ho enguany, confia en títols que venen com "Inside out 2", "Gru 4", "Pare no hi ha més que un 4" i "Deadpool & Wolverine". Fins ara la senda de la postpandèmia ha estat de recuperació progressiva, sense arribar als nivells previs a 2020. L'any passat en concret l'assistència va créixer un 29.7%, amb 76,7 milions d'espectadors enfront dels 59,1 de 2022.

El temor a la desacceleració és aquí i tenint en compte la difícil situació d'enguany per les seqüeles de les vagues, Gil creu que "igualar almenys les dades de l'any passat seria una bona dada". Ningú sembla pensar ja a tornar als nivells de 2019, quan es van registrar gairebé 105 milions d'espectadors. "Aconseguir els 85 milions seria una xifra satisfactòria poder parlar de recuperació, ens queda una mossegada", diu Gil, tenint en compte el canvi general en els hàbits de consum. "Cada vegada hi ha més opcions d'oci i la baralla per l'atenció de l'espectador és cada vegada major", afirma.