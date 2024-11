La terapia para el Alzheimer que mejora la autonomía y el equilibrio de los pacientes: "Éxito"

Las demencias se han convertido en una prioridad de salud pública a escala mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente hay 55 millones de personas afectadas en todo el mundo, y el 65% son mujeres. El Alzheimer es la enfermedad más frecuente y se calcula que en el 2050, las cifras se habrán duplicado.

Mientras la ciencia avanza hacia tratamientos para curar la enfermedad, las terapias no farmacológicas adoptan un papel relevante a la hora de mejorar la calidad de vida de las personas que sufren demencia y la de sus cuidadores. Y aquí es donde entra en juego esta iniciativa.

El proyecto Dit-Dit, organizado por el Campus Salut del Festival Perelada con pacientes de Ace Alzheimer Barcelona, ha demostrado que la danza puede mejorar la calidad de vida, el equilibrio y las capacidades físicas y emocionales de las personas con demencia.

¿En qué consiste el dit-dit?

Se han realizado sesiones semanales de danza basada en el contacto de los dedos para pacientes con demencia y Alzheimer, lideradas por el coreógrafo Aimar Pérez Galí. Los resultados del proyecto, que ha durado cuatro meses, muestran "sutiles" mejoras en la capacidad de autonomía y el equilibrio físico de los participantes, lo que puede ayudar a prevenir caídas.

Han participado 25 personas con Alzheimer, entre 45 y 80 años, con la enfermedad en grado avanzado. Esta innovadora iniciativa permite estimular a los pacientes cognitivamente a través del movimiento, la música y el tacto, elementos que refuerzan tanto las capacidades físicas como emocionales.

La iniciativa no ha podido frenar el deterioro cognitivo propio de las demencias. No era el objetivo puesto que no hay cura conocida para estas enfermedades. Lo que se buscaba era una "mejora en la calidad de vida" de forma global, y eso, "se ha conseguido con éxito".

Los impulsores de esta iniciativa apuestan por ampliar la iniciativa, que se retomará en enero de 2025 con el objetivo de aumentar el número de pacientes que podrán beneficiarse de ella y continuar con la investigación científica.