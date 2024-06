Si tens entre 44 i 58 anys t'hauries de vacunar contra el xarampió

Europa viu un augment de casos de xarampió, sobretot entre els infants. Durant el primer trimestre d'aquest any es van notificar oficialment més de 56.000 casos , gairebé tants com en tot l'any passat, i quatre persones mortes. Tot i que Espanya és un dels estats amb menys incidència, a Catalunya també hi ha hagut un increment dels contagis ,17 des de principi d'any .Gairebé la meitat dels casos arreu del continent es van diagnosticar en menors de cinc anys, per culpa d'un dèficit de vacunació en alguns països de l'entorn. Això preocupa el Departament de Salut, que ha engegat una campanya de vacunació a través dels CAPs per prevenir un augment de contagis durant l'estiu.Aquí, però, la franja d'edat més vulnerable és la de les persones entre44 i 58 anys. Actualment, a Catalunya, la vacuna triple vírica ,contra el xarampió, les galteres i la rubèola, ja protegeix la canalla des de ben petits, amb dues dosis als dotze mesos i als tres anys. Però les persones que van néixer entre el 1966 i el 1980 no van tenir accés a aquesta vacunació general, que va començar el 1981.

Les persones nascudes abans de 1966 es considera que ja estan protegides perquè tenen moltes probabilitats d'haver passat la malaltia, ja que durant la seva infància o adolescència hi va haver diversos brots epidèmics.

Vacunació dels adults entre 44 i 58 anys

Per això, Salut recomana l'administració de la vacuna triple vírica als adults d'entre 44 i 58 anys que no estiguin vacunades i no tinguin constància d'haver passat la malaltia. Els metges de família comprovaran a totes les visites si es tracta d'un pacient susceptible de vacunar-se i se'ls oferirà la possibilitat de posar-se la primera dosi al moment. La segona es posa al cap de com a mínim quatre setmanes i dona immunització per a tota la vida.De moment no es preveu trucar als ciutadans perquè es vacunin com passava amb el covid o la grip. Un altre objectiu és vacunar els infants de 3 a 10 anys que no ho estiguin.

En aquest context, l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) ha alertat que els casos de xarampió s'incrementaran de forma important a la tardor si no comencem ara ja a millorar les cobertures vacunals. El personal d'infermeria avisa que els contagis "segueixen desbocats a Europa" i creuen que els viatges a l'estiu facilitaran l'arribada del virus a casa nostra.

Per això, fan una crida a la ciutadania i als professionals sanitaris perquè revisin la vacunació contra el xarampió. I recorden que "el xarampió es propaga amb facilitat, és altament contagiós i es pot contraure a qualsevol edat".

Segons informa el Departament de Salut, el risc de patir alguna reacció adversa després de vacunar-se és molt baix i en cap cas és greu. Entre un 5 i un 10% de les persones vacunades poden presentar febre i una lleu erupció a la pell. La vacuna està contraindicada en embarassades, persones amb febre o amb alteracions immunitàries, entre d'altres.

Símptomes del xarampió

Segons detalla l'AIFiCC, els símptomes del xarampió, inicialment, s'assemblen a un refredat amb secreció nasal, tos i febre lleu. Entre el tercer i el setè dia, arriba la febre amb temperatures que poden assolir els 41 °C. L'erupció vermella tan característica de la malaltia dura entre quatre i set dies, i sol començar a la cara i després s'estén per tot el cos. També poden aparèixer petites taques blanques a les genives i a l'interior de les galtes.