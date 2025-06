¿Quién es la Sole?: la influencer que no tiene seguidores, pero "influye en la vida de 2,5 millones de personas"

La Sole es influencer. Tiene su propia cuenta en Instagram @aqui_lasole, y lo que busca, tal y como explica 'ella' misma, es “acabar con la soledad no deseada que acompaña a 2,5 millones de jóvenes”. O lo que es lo mismo: uno de cada cuatro jóvenes de entre 16 y 29 años sufre soledad no deseada en España.

La Sole es la protagonista de una campaña lanzada por Sant Joan de Déu. Representa esa soledad que “puede estar presente incluso rodeados de gente, como una invitada no deseada e invisible a la que nadie presta atención porque nadie quiere”. Y la Sole, que no deja de ser una personificación de este estado de soledad, “siempre aparece acompañada de otras personas jóvenes de forma discreta en espacios cotidianos”.

Y es que a diferencia de lo que se puede pensar, ese sentimiento afecta de forma especial a los más jóvenes, y no solo a los mayores. De hecho, un 28,4% de jóvenes catalanes (de entre 18 y 34 años) sufren soledad no deseada. Una cifra que duplica la de los mayores de 55 años y que rompe con esa idea. Es uno de los datos del Barómetro de la Soledad No Deseada en Cataluña, elaborado entre ONCE y AXA.

objetivos

Diana Casellas, responsable del área de sensibilización de Sant Joan de Déu, que ha impulsado la campaña, reconoce que pueda resultar “paradójico” que la soledad esté tan presente entre los jóvenes en un momento en que la sociedad está “hiperconectada”. Pero quizás, asegura, “nos tendríamos que preguntar si estamos realmente conectados con vínculos reales, con aquello que nos sostiene realmente cuando las cosas fallan”.

La Sole nace con tres claros objetivos: sensibilizar, dar herramientas y recursos para salir de esta situación y prevenir. Diana Casellas explica que “hay que romper el estigma, porque nadie quiere la soledad. No es un sentimiento agradable, no es una situación que nos guste vivir y manifestar”. Por este motivo, lo que se pretende es transmitir la idea de que “es una cosa que nos está pasando a todos”. Por lo tanto, “fuera vergüenza, fuera culpa y vamos a ponerle remedio desde el ámbito social”.

Y es que, como asegura Diana Casellas, la soledad no es una enfermedad, sino un factor social y es en este ámbito donde se tiene que incidir. ¿Cómo? Participando en actividades de voluntariado, de ocio, de tiempo libre o deportivas. Deja claro que “hay muchos espacios, refugios rompedores de soledad que están en el ámbito social, en nuestro barrio, en nuestro entorno, y es aquí donde hay que ir. Y quizás, cuando alguien está en una situación de soledad muy desbordando, lo que cuesta es dar este primer paso. Pues mira, baja al centro cívico a ver qué hacen, porque aquí es donde está la solución para romperlo”.

Hay factores diferenciales de más prevalencia en aquellas personas que forman parte de grupos históricamente discriminados. Estamos hablando de mujeres, las personas con discapacidad y les que son de origen extranjero.