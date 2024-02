María Lluïsa Solà dobla la voz de Sigourny Weaver: "Me quedé flipando cuando lo oí"

La actriz Sigourney Weaver no dudo en rendir homenaje a su actriz de doblaje Maria Lluïsa Solà en la pasada entrega de los Premios Goya, Weaver quiso ensalzar el doblaje y lo hizo hasta el punto de que nadie se lo esperaba, hizo más por el doblaje que las 38 galas anteriores juntas.

Sigourney Weaver le dedico estas maravillosas palabras a su actriz de doblaje española: "Bill Murray siempre dice que mi actuación mejora con la excelente actriz que me dobla en español, y debería estar en el escenario conmigo. Me ha doblado en más de 30 películas y se llama Maria Lluïsa Solà. Espero que nos estés viendo. Te lo agradezco muchísimo, desde el fondo de mi corazón. Gracias", decía ante la admiración de todo el mundo.









Maestra del doblaje

La actriz de doblaje española Maria Lluïsa Solà empezó su carrera en 1957 con tan solo 17 años, hizo su primera aparición con voz en la película 'Guerra de valses', y desde aquel entonces la habrás escuchado en numerosos anuncios y doblando multitud de películas, doblando a Glenn Colse, Susan Sarandon o Diane Keaton. Uno de los anuncios más conocidos al que ha dado voz María Lluïsa es el famoso "Busco a Jacq's".









La reacción de Maria Lluïsa no quedo en segundo plano, la actriz de doblaje asegura "Creía no haber oído bien. Me emocionó mucho. Es la primera vez que alguien me da proporciona un reconocimiento así, ha sido fantástico".

Después de toda una carrera en el doblaje, Solá, a sus 85 años, sigue dando voz en películas como 'Pobres Criaturas' o la temporada 2 de la serie 'Feud'. Solá también quiso remarcar el reconocimiento de Weaver no solo a su trabajo sino al de toda la profesión del doblaje que por desgracia no se valora lo suficiente.

La organización quiso invitar a la gala a Maria Lluïsa, pero la actriz, a sus 85 años, no tiene tanta facilidad para desplazarse y le avisaron con muy poca antelación. Solá asegura que quiere ponerse en contacto con Sigourney Weaver, pero no sabe como llegar hasta ella.