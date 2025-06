Selectividad 2025 en Cataluña: récord de estudiantes, polémica por las faltas de ortografía y cambios en los exámenes

Este miércoles, unos 44.000 estudiantes catalanes empezarán las pruebas de acceso a la universidad, pruebas que durarán hasta el viernes. Se trata de una cifra récord, el cuarto consecutivo de matriculaciones en la selectividad. La estructura general de las PAU, que este año llevan a examen 35 materias, se mantiene como otros años y se divide en dos fases: la de acceso (antes general), que es obligatoria y la de admisión (antes específica) que es voluntaria.

Unos exámenes que ya han tenido su cuota de polémica antes incluso de empezar, a cuenta de las faltas de ortografía. El Departamento de Universidades ha cambiado de opinión varias veces sobre este tema y, finalmente, ha decidido que se penalizarán las faltas no solo en Lengua y Literatura castellana y catalana, que era lo que había planteado la consejería en un primer momento, sino también en otras materias como el latín, griego, geografía, historia de la filosofía, historia y literatura dramática.

También hay polémica este año por el cambio en el currículum de Bachillerato y que prevé, entre otras cuestiones, la fusión de las asignaturas de ciencias. Como medida de protesta, al menos un centenar de docentes ha “renunciado” a corregir estos exámenes, aunque desde Educación descartan que esté en peligro la corrección de las pruebas de selectividad este año por este motivo.

También se ha alertado desde diferentes ámbitos del riesgo de “ideologización” de los exámenes, especialmente del de Historia. Algunos profesores no acaban de ver claro el apartado en el que se recoge que el alumno debe redactar un texto asumiendo el papel de un personaje histórico, porque eso puede fomentar una visión subjetiva o sesgada de los hechos.

Se pone como ejemplo el modelo 0 publicado por el departamento de Universidades. En uno de los ejercicios se dice: “Sois un defensor de la democracia en Cataluña justo después de la muerte de Francisco Franco y queréis convencer a algún amigo o amiga para que se una a vuestra lucha”. Y se insta a aportar argumentos en este sentido.

En el ámbito lingüístico, se recuerda que los estudiantes, desde 2021, pueden elegir los enunciados de los exámenes en cualquiera de las tres lenguas oficiales.

Por lo demás, un cambio importante en las PAU de este año es que cada materia tendrá un único modelo de examen, en el que todos los ejercicios serán obligatorios, aunque algunos pueden presentar alguna opción interna. Con relación a la tipología de las preguntas, las cerradas podrán suponer, como máximo, un 30% del examen.

¿Cómo se encaran estas pruebas?

Victòria Gómez, doctora en Pedagogía y presidenta del Colegio Oficial de Pedagogía de Cataluña, dice, que de entrada, se tiene que confiar en uno mismo y pensar que, si se ha llegado hasta aquí, hasta la selectividad, es porque detrás hay unos conocimientos. Para encarar el examen se tiene que haber descansado, es decir, se tiene que haber dormido al menos ocho horas; también se recomienda ducharse a primera hora para ir más despejados y desayunar muy bien.

Pero sobre todo, apunta, es importante no “ser tóxico” antes de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Para Gómez “pensar cosas del tipo no sé nada; dime aquella pregunta, cómo era aquello”. Según esta pedagoga, “una o dos horas antes del examen ya no se pregunta nada. Se habla de otras cosas porque, si no, te vas a liar y te vas a poner más nervioso”.

Y una vez ya se está dentro del aula, una cuestión fundamental es la calma “porque hay tiempo suficiente, una hora y media de examen. Y si al cabo de una hora la mayoría empieza a salir, es que han ido muy rápido. Pero agota el tiempo. Primero porque no tienes que ser el primero en entregar. Aunque veas que hay gente que ya se levante, tú no sabes si lo han hecho muy bien o es que no sabían nada. Por lo tanto, tú ve a la tuya. Lee, y sobre todo piensa en lo que te están preguntando y con qué lo puedes relacionar”, recomienda Victòria Gómez.

Los resultados se publicarán el 25 de junio. Del 3 al 30 se puede hacer la preinscripción universitaria y el 11 de julio, se hará la primera asignación de plazas. La convocatoria de septiembre de la selectividad será los días 3, 4 y 5 de septiembre.