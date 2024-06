Salut admet que els hospitals reduiran l'activitat a l'estiu, però sense afectar res urgent

Salut reconeix que els hospitals catalans hauran de tancar més llits i faran menys visites aquest estiu perquè disposaran de menys diners que altres anys. Els grans hospitals ja no compten amb els diners extres per la covid dels anys passats i la pròrroga dels pressupostos no ha permès disposar d'una partida per eixugar llistes d'espera.

L'hospital més gran de Catalunya, el Vall d'Hebron, tancarà el 24% dels llits d'hospitalització --272-- durant juliol, agost i setembre. Habitualment ja tancava part dels llits a l'estiu, però eren el 16% i només el mes d'agost. Ara seran gairebé una quarta part dels llits i durant tres mesos.

Fonts de l'Hospital Vall d'Hebron expliquen que l'increment en el nombre de llits tancats i el temps en què es reduirà l'activitat de l'hospital enguany, juntament amb la no renovació de centenars de professionals eventuals, forma part del conjunt de mesures del centre per poder complir el pressupost.

"La població no ha de patir"

El conseller de Salut, Manel Balcells, assegura que "la població no ha de patir" per la manca de pressupostos a Salut, però admet que haver de seguir amb els comptes obliga a contenir les despeses del departament "amb gestió". Les conseqüències: retallar els reforços d'estiu dels centres d'atenció primària i l'activitat en grans hospitals com el Vall d'Hebron.

En un acte a Olot, Balcells ha dit que l'ajornament de visites no afectarà les cirurgies oncològiques, cardiovasculars o urgents, però ha advertit que caldran mesures per gestionar la situació amb els recursos disponibles.

El conseller de Salut ha volgut afegir que durant la primera meitat de l'any "s'ha incrementat més d'un 10% l'activitat quirúrgica a tot el sistema" i que, per tant, la llista d'espera acabarà a finals d'any "més o menys" amb xifres que ja havien previst.

Inquietud a l'atenció primària

Els professionals de l'atenció primària també estan inquiets per les conseqüències de la contenció pressupostària que se'ls demana. Han rebut informacions que indiquen que aquest estiu no es podran fer substitucions i hi haurà contractes temporals que no es renovaran.

El Departament de Salut ha avançat que s'ajustaran les plantilles i les cobertures en zones on baixa molt l'activitat durant l'època estival. Des de l'ICS apunten que analitzaran on és més necessari concentrar els recursos.

L'estiu passat, el primer plenament fora de la pandèmia, Salut encara va disposar d'un pressupost extraordinari, que va permetre fer molta activitat no urgent amb hores extres. Això és, segons el departament, el que no es podrà fer aquest estiu.

La pròrroga dels pressupostos també hi tindrà impacte. Els comptes s'havien planificat amb un increment de més de 142 milions d'euros per a l'atenció primària, que ara no estan disponibles.