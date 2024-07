Què fer amb les plantes quan marxem de vacances?

Molta gent pot ser que ja tingui les maletes preparades per marxar de vacances d'estiu. Deixarem la casa sola durant uns dies o, fins i tot, algunes setmanes. Però què passa amb les plantes? Què passa si no tenim ningú de confiança que se'n pugui fer càrrec?.Hi ha maneres de mantenir les nostres plantes hidratades i evitar que se'ns morin? Quines alternatives tenim per deixar-les ben cuidades, si no tenim reg automàtic?. Xavier Miró, jardiner i paisatgista de Miró Garden, n'ha parat a Herrera Cope Catalunya i Andorra i ens ha facilitat alguns consells per assegurar la supervivència de la nostra flora



Quanta aigua necessita cada planta?





Pel que fa el reg necessari per a cada planta, el jardiner assegura que el millor consell és racionar l'aigua a les plantes i avisa que sovint "les acabem ofegant sense ser-ne conscients". Avisa que és recomanable no regar-les amb molta freqüència. Ara bé, insisteix que a les plantes "no se les pot enganyar" "Quan reguem, ho hem de fer 'a tope'. Hem d'assegurar-nos que el substrat queda ben mullat. Quan reguem, ho hem de fer a base de bé. El que canviarà, d'una planta a una altra, serà la freqüència amb què les reguem."

I avisa que algunes espècies necessiten reg diari, d'altres un parell de cops a la setmana, i d'altres cada diverses setmanes. A continuació, explica quina és la quantitat d'aigua necessària per a algunes de les plantes més comunes d'interior.

Ficus de fulla grossa: és una planta superresistent, capaç d'estar setmanes sense regar.

és una planta superresistent, capaç d'estar setmanes sense regar. Estrelítzia (tipus monstera): Ideal per regar poc sovint. Té la capacitat d'emmagatzemar aigua i, per tant, d'estar dies o setmanes sense reg.

Gerani: planta originària d'entorns mediterranis; només s'ha de regar quan la terra està seca. Prohibit regar-la amb la terra humida.

Menta: requereix regar-la sovint; si no, es panseix.

Potos: planta molt agraïda, tant si la regues molt com si la regues poc. Absorbeix molta aigua, però també és capaç d'aguantar bé si durant uns dies no la reguem.

Cactus o plantes suculentes: reg poc freqüent; aguanten setmanes sense aigua, però cal anar-nos-hi fixant.

Julivert o citronel·la: igual que el gerani, s'ha de regar quan la terra estigui seca.

Plantes aromàtiques (romaní, farigola, sàlvia): si estan ben arrelades a la terra, s'han de regar molt poc sovint. Compte amb no ofegar-les: es moren d'un dia per l'altre.

Cítrics: No toleren ser regats amb la terra mullada. Ens hem d'assegurar que la part baixa del test no tingui aigua. Regar poc sovint però amb abundància. Si la planta necessita aigua, ens donarà senyals: la fulla es panseix.

Olivera: reg similar al dels cítrics, però al ser un arbre vigorós, permet que es regui més sovint. Però és resistent i convé fer regs espaiats.



Consells per fer sobreviure les plantes durant les vacances



1. Fer un encoixinat

El primer truc és fer un encoixinat a les plantes. Les herbes que anem traient dels testos o les parts de les plantes que anem podant del jardí, prohibit llençar-les! Aquesta vegetació la podem posar en trossets petits a sobre de la terra al test. El que volem és aconseguir una capa de protecció que eviti la radiació solar directa, perquè la terra no s'assequi tan ràpid. I en segon lloc, aportar matèria orgànica que la planta reabsorbirà.



2. Retallar la part apical de la planta

Es recomana tallar un 20% de la planta, tant algunes branques com la part de les puntes de les fulles, que és on consumeix més aigua. Aquesta part la podem reaprofitar per encoixinar el test, i a més, retirem fulles que no absorbiran tanta aigua. El consum d'aquelles plantes durant les setmanes que estem fora serà menor.

3. Plat al test, sí o no?

Xavier Miró recomana fer servir plat sota els testos. D'aquesta manera, quan reguem la planta ben regada, l'aigua sobrant l'anirà absorbint del plat. Com que no regarem durant les vacances, aquella aigua serà un bon recurs per mantenir la planta hidratada.



4. Col·locar les plantes juntes i a l'ombra

El poder de la col·lectivitat. Si agrupem les plantes totes juntes, entre elles compartiran la humitat que desprenen a l'ambient i s'ajudaran entre si, repartint-la. També és important reubicar-les en un espai on tinguin més ombra.



5. Utilitzar polímers

La capacitat que té aquest producte és d'absorbir aigua. Una bona tècnica és posar polímer sec al test de la planta i barrejar-ho amb la terra. Quan reguem, el polímer absorbirà aigua i posteriorment l'anirà tornant a la terra. L'efecte del polímer sol durar unes dues setmanes.