Es presenta una bona temporada de calçots

La IGP Calçot de Valls és una Indicació Geogràfica Protegida, un distintiu de qualitat reconegut per la Unió Europea, que concedeix a uns certs productes el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya . Els productes emparats per una IGP es diferencien dels altres pel seu mètode de producció i elaboració de les matèries primeres que procedeixen d'una zona geogràfica concreta. Així, el consumidor pot gaudir de productes conreats en el camp amb unes condicions de clima i sòl que, juntament amb l'esforç que diàriament realitzen els agricultors, els donen unes característiques organolèptiques d'una qualitat excepcional.

La presentació dels calçots de la IGP Calçot de Valls es diferencia dels altres perquè porten una etiqueta amb la marca Calçot de Valls, numerada i perquè els feixos estan lligats amb un fil de color blau. Així, els calçots emparats per aquesta denominació d'origen poden ser identificats ràpidament com a autèntics Calçots de Valls.

En el moment de ser venuts, els calçots hauran de complir les característiques mínimes següents: hauran de ser sencers, sans, no hauran de tenir humitats exteriors anormals, olors ni sabors estranys, hauran d'estar nets però mai rentats. El Calçot de Valls haurà de tenir una part blanca de 15 a 25 cm de llarg i un diàmetre entre 1'7 i 2'5 centímetres mesurat a 5 centímetres de l'arrel. A més, hauran de presentar les qualitats organolèptiques indicades per la IGP. Com ja s'ha esmentat, el condicionament dels calçots es realitzarà en feixos de 25 o 50 unitats, etiquetatges i lligats amb la cinta característica del Calçot de Valls, de color blau.



Per a què necessiten una IGP Calçot de Valls

És vital que existeixi un organisme regulador de la qualitat d'un determinat producte. En el cas dels calçots són diversos els factors que influeixen. La IGP Calçot de Valls regula des de quina ceba s'ha d'usar, com s'ha de realitzar el cultiu, fins a com s'han de presentar, etc. A més, cada manoll de la IGP Calçot de Valls ha d'estar identificat amb una etiqueta. Aquesta etiqueta té un número que identifica el productor d'aquest manoll de calçots, la qual cosa garanteix, a més, que pugui fer-se un seguiment de cada calçot.



A part del ja esmentat, la IGP Calçot de Valls també realitza una importantíssima labor de recerca, millorant la varietat de ceba "Blanca Tardana de Lleida". La Fundació Miquel Agustí, i més concretament el Dr. Joan Simó, a instàncies de la IGP Calçot de Valls ha obtingut dues noves varietats de ceba anomenades Montferri i Roquerola. La Montferri és una ceba més productiva a principis de la temporada de calçots, i la Roquerola és més productiva a la fi de la temporada. Aquesta labor, sens dubte molt necessària, només la podia realitzar la IGP Calçot de Valls.

