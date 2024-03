El Gobierno de Cataluña ha avanzado cuatro meses el operativo de Acción Climática del refuerzo del Grupo de Prevención de Incendios Forestales debido a la sequía. Con ocho bases de salida en todo el territorio catalán, el dispositivo dobla los efectivos. Antes eran treinta personas y ahora serán sesenta.

Según el Departamento de Acción Climática y los técnicos, el riesgo de incendio es muy alto debido a la falta de lluvias. La sequía actual es una de las más intensas y extensas de los últimos años. Además, la humedad es muy baja y, aunque la situación todavía no es crítica, puede llegar a serlo si no llueve.

¿En qué consiste el operativo?

Los equipos de bomberos disponen de 70 efectivos con 26 vehículos, 1 tractor equipado con desbrozadora y un arado de discos para realizar tareas preventivas y 3 robots desbrozadores que sirven para realizar tareas de trituración y eliminación de restos vegetales.

Estas unidades harán trabajos de mantenimiento de infraestructuras de prevención de incendios forestales, mantenimiento de áreas estratégicas de baja carga de combustible, vigilancias en bosques de ribera, etc. La presencia de estos efectivos permite una actuación rápida y evitar que los incendios se propaguen.





“Es un problema que los bomberos vemos desde hace tiempo”

Los bomberos explican que la inversión no es suficiente, que no se ajusta ni a sus necesidades ni al territorio y no ven una solución a corto plazo. "Tenemos unas bombas forestales, las BRP (Bomba Rural Pesada), que son la mayoría de los camiones que utilizamos, que son polivalentes, que no están ni bien diseñados por el entorno urbano donde dan servicio ni por el bosque donde finalmente acabarán dando servicio también", indica David Fernández, delegado de la UGT Bomberos.