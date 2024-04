¿Por qué el día 23 de abril es el "Día del libro" si ni Cervantes ni Shakespeare murieron ese día?

El autor de la saga de libros sobre curiosidades "Ya está el listo que todo lo sabe", Alfred López, divulgador científico, nos hace algo más sabios al dar respuesta a las preguntas sobre enigmas u orígenes etimológicos de las palabras que utilizamos.

También puede preguntarle directamente lo que quieras saber en su perfil de TikTok @curiosisimo





El 'Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor' se celebra cada 23 de abril, según acordó la UNESCO en su 28ª reunión en París en 1995.





¿Por qué se celebra el Día del Libro el 23 de abril?

La elección de esta fecha se atribuye erróneamente a que el 23 de abril de 1616 coincidieron los fallecimientos de Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.









Sin embargo, investigaciones posteriores han demostrado que Cervantes murió el día anterior (el 22 de abril), Shakespeare murió el 3 de mayo según el calendario gregoriano y la fecha de la muerte de Garcilaso de la Vega es incierta.

A pesar de estas discrepancias, se mantuvo el 23 de abril como el 'Día Mundial del Libro', en parte debido a que ya se celebraba el 'Día del Libro' en España en esa fecha desde 1926, aunque inicialmente en octubre, conmemorando el nacimiento de Cervantes.





La Feria del Libro de Barcelona se trasladó al 23 de abril en 1930, coincidiendo con la festividad de Sant Jordi, lo que llevó a regalar libros y rosas en esta fecha.

La tradición catalana influyó en la elección de esta fecha para el evento mundial del libro por parte de la UNESCO en 1995.

¿Qué diferencia hay entre la ‘reedición’ y la ‘reimpresión’ de un libro?

La diferencia entre una 'reedición' y una 'reimpresión' de un libro radica en los cambios que se realizan en el contenido o formato del mismo.

Una 'reedición' implica modificaciones sustanciales en el libro, como una nueva portada, correcciones de texto o actualizaciones, lo que justifica un nuevo ISBN para diferenciarla de las ediciones anteriores.









Por otro lado, una 'reimpresión' consiste en una nueva tirada de ejemplares sin cambios significativos en el contenido o formato original, lo que no requiere un nuevo ISBN.

A pesar de esta distinción, muchas veces las editoriales prefieren etiquetar las nuevas tiradas como 'nueva edición', incluso si no ha habido modificaciones, lo que puede generar confusión entre los lectores.

¿Cuál es el origen y criterio para considerar un libro como ‘best seller’?

El término "best seller" se refiere a libros que han logrado ser los más vendidos y que han tenido numerosas ediciones.

Inicialmente, se utilizaba para describir libros con altas ventas, pero actualmente se ha convertido en una estrategia de marketing, ya que su mención puede aumentar las ventas.

La primera aparición registrada del término fue en 1889 en el periódico The Kansas Times & Star.

Sin embargo, su popularidad creció a partir del 9 de abril de 1942, cuando el diario The New York Times comenzó a publicar semanalmente una lista de los libros más vendidos, llamada "The New York Times Best Seller List".

Esta lista se convirtió en un referente en la industria editorial y sigue siendo una medida importante del éxito de un libro hasta el día de hoy.