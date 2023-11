Por qué aguantar los estornudos es más peligroso de lo que crees

Cuando las personas se encuentran en un lugar silencioso, y les entra cierto picor en la nariz, es común que suelan contener el estornudo para no llamar la atención. Antiguamente estornudar en ciertas situaciones se podía considerar incluso de mala educación. Los médicos aconsejan que incluso en esos momentos lo dejes salir.

Estornudar es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para eliminar de forma natural algunos elementos irritantes como gérmenes, polvo o polen. A veces simplemente se trata de una reacción ante determinadas partículas que el organismo rechaza. Así que no los retengas. No es bueno hacerlo.

¿Por qué deberías de dejar de contener los estornudos?

Seguramente alguna vez has experimentado un breve dolor en el pecho después de contener un estornudo. La razón es que con esta acción se ejerce cierta presión sobre el diafragma. No es algo peligroso pero sí bastante molesto. A veces esa sensación se refleja en las costillas.También puedes provocarte una infección de oído si te contienes a la hora de estornudar. Tanto la nariz como los oídos están conectados entre sí por las trompas de Eustaquio. En resumen, puedes terminar reconduciendo los gérmenes que tu cuerpo quiere expulsar, fomentando problemas en el oído medio.Uno de los problemas más serios que puedes provocarte por contener un estornudo es reventarte un vaso sanguíneo. Al estornudar se concentra tanta presión que puede hacer estallar un capilar de la nariz, los ojos o el tímpano. Esto puede reflejarse como una mancha roja en el globo ocular o una pequeña hemorragia nasal. Y ahí no acaba la cosa. Un hombre tuvo que ser tratado en Inglaterra después de reprimir un gran estornudo. Le causó una rotura de varios tejidos de la garganta, manteniéndole en el hospital durante un par de semanas. Llegar a estos extremos es muy poco probable, pero si contienes los estornudos a menudo,

¿Qué debes hacer en su lugar?

Está claro que dejar salir libremente los estornudos es la mejor opción. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan taparse boca y nariz con un pañuelo, o el antebrazo, para evitar las partículas.

Si te encuentras en una situación en la que no te queda otro remedio más que contener el estornudo, jamás tapes tus fosas nasales con demasiada fuerza, pues aumentará la presión. Aun así, considera las ventajas e inconvenientes de hacerlo. Pues estás poniendo en peligro tu salud.