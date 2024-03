La IA pierde la batalla: "La IA no vendrá a tu casa a repararte el ascensor"

Cambios tecnológicos, sociales y económicos, aparición de diferentes hábitos de consumo… Lo que ocurrió con los trabajos que ya no existen puede que se vuelva a repetir y que, por tanto, muchos de los oficios actuales en unos años dejen de existir.

Por ejemplo, los taxistas, los conductores de autobús o los ferroviarios. En estos casos, cabe esperar que los vehículos acaben siendo plenamente autónomos.









También existe el caso de los dependientes de tienda o incluso los camareros, ya que es muy posible que el servicio esté sustituido por máquinas en un futuro.

¿Es algo seguro?

No, porque se pierde una parte importante del trato con el cliente, que es la humanización. Pero es muy posible que este sea el futuro que nos espera.









Los zapateros no quieren continuar

La gente ya no quiere gastar dinero en reparar, sino que prefiere lo de “usar y tirar”. Además, según los que todavía están en el oficio, aseguran que el cliente siempre les cuestiona por lo que cobran.





A raíz de la Covid, se empezó a vender más calzado deportivo, pero bajó la calidad mucho, y después vino la subida de gastos.





Los zapateros también se quejan del incremento de las rentas de los locales y de que los clientes acudan en masa a comprar a grandes superficies y grandes plataformas digitales, puesto que los productos, aseguran, no son de calidad.

Es por todos estos motivos que la gente ya no quiere dedicarse a esta profesión y los que todavía lo hacen están quemados y quieren abandonar.









No hay ascensoristas para tantos ascensores

La profesión de ascensorista fue muy popular en la época en la que los ascensores se gestionaban manualmente, pero, como con casi todos los avances, prácticamente se extinguió con la aparición de los ascensores automáticos









Los afiladores de cuchillos se mantienen

Cada vez quedan menos personas que dediquen su vida a afilar cuchillos. Por supuesto, no se debe a que el negocio no sea rentable ni para que el trabajo no goce del mismo prestigio que tiene cualquier otro oficio.









Se trata, simplemente, de la inteligencia artificial. De hecho, muchos afiladores que operan en el sector por tradición familiar, echan de menos tener en el taller a otra persona que le eche una mano.





Audio José Manuel Galocha, afilador y dueño del taller JMG, nos cuenta su experiencia en el sector.





Sin embargo, aseguran que es muy difícil, ya que ahora los chicos estudian y no les interesa ese oficio.









Esta tradición viene de lejos

Hace más de 50 años, cuando todos los afiladores de la ciudad se conocían, se celebraba una reunión anual en Madrid para pactar los precios de los servicios que ofrecían. Pero, ¿qué ocurre ahora? Pues que ya ni siquiera existe una asociación de afiladores en España.

Y aunque se lamenten de la poca unión que se vive en el oficio, aseguran que sigue tan vivo como lo ha sido siempre. Porque, mientras los cuchillos sigan siendo un utensilio esencial en las cocinas, por mucho que pasen los años y llegue la IA, el trabajo de afilador no morirá.