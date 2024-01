La original campaña de un pueblo catalán para fomentar que sus vecinos se saluden por la calle

La historia tiene su miga, y en las pequeñas cosas, que quizá no tengan importancia para muchos, se pueden mejorar las relaciones con los vecinos. Manlleu, (21.000 habitantes) es la típica localidad donde todo el mundo se conoce de vista, por compartir el espacio público, con sus calles, jardines, instalaciones deportivas, culturales. Los vínculos son muchos, y el conocimiento vecinal muy amplio.

En este contexto, dos vecinas de Manlleu se sorprendieron de que sus "buenos días", no fueran correspondidos y que un incómodo silencio se impusiera cuando se cruzaban con vecinos.

Las dos mujeres podían haberse callado, pero hicieron lo contrario; impulsaron la campaña "Bon dia a Manlleu", con el reclamo de que un saludo es básico, no cuesta nada, y mejora la unión y la relación entre unos vecinos que comparten muchas cosas.

Logo de la campaña "Bon Dia!"





La campaña funciona

El propio Ayuntamiento de Manlleu, impulsa la campaña desde hace casi un año. En Herrera en Cope Catalunya i Andorra, el alcalde del pueblo, Arnau Rovira, explica el éxito de la campaña "Tengo que decir que está funcionando bien, que estamos teniendo un buen recibimiento. Y de hecho, si paseas por el pueblo, pues te das cuenta de que la gente saluda más que antes" explica Rovira

"Manlleu ha crecido en los últimos años y han pasado de ser, pues, un pueblo a ser un pueblo grande, una ciudad o una ciudad pequeña porque ahora ya tenemos unos 21.000 habitantes. Entonces se empezaban a perder tradiciones más de pueblo como el de saludarse por la calle"

Inculcar civismo en los más pequeños

No es que en Manlleu ya no se saludara nadie "No, no que va. Es más que nada que, sobre todo con los niños, con los más pequeños de casa se les enseña, porque claro, son tradiciones que se iban perdiendo"

Tal vez el gobierno debería poner en marcha una campaña para ser amables. Eso nunca sobra.