Nuevo trailer de "Deliver Me From Nowhere", el Biopic de Bruce Springsteen

El esperado biopic sobre la vida de Bruce Springsteen, titulado "Deliver Me From Nowhere", ha lanzado su segundo tráiler oficial, generando gran expectación entre los fans del "Boss". Dirigida por Scott Cooper y protagonizada por Jeremy Allen White, conocido por su papel en "The Bear", la película se estrenó en el Festival de Cine de Telluride el pasado 29 de agosto y llegará a los cines el 24 de octubre bajo el sello de 20th Century Studios y Disney.

Sinopsis y Enfoque

"Deliver Me From Nowhere" se centra en la creación del álbum "Nebraska" (1982), uno de los trabajos más introspectivos y acústicos de Springsteen. Lejos de ser un repaso de grandes éxitos, el filme ofrece una mirada profunda al proceso creativo del artista, retratándolo como un ser humano vulnerable y obsesionado con la autenticidad. La película promete ser una exploración emocional del hombre detrás del mito, más que un simple recorrido por sus éxitos musicales.

Actuación y Dirección

Jeremy Allen White encarna a Bruce Springsteen con una mezcla de crudeza y sensibilidad, según las primeras impresiones de la crítica especializada. El nuevo tráiler muestra a White cantando "Born to Run" en su habitación de Nueva Jersey, acompañado por un técnico de guitarra, capturando la esencia íntima del artista. Scott Cooper, conocido por su trabajo en películas como "Out of the Furnace", dirige con una visión que ha sido elogiada por su solemnidad e integridad.

Críticas y Expectativas

La película ha recibido críticas muy positivas. Publicaciones como The Hollywood Reporter y Daily Variety destacan la actuación de White y la dirección de Cooper, señalando que se necesita "una estrella para interpretar a una estrella, y un actor para acceder al lado más introspectivo del Jefe". Quienes esperen un recopilatorio visual de éxitos deberían pensarlo dos veces: es un viaje pausado e inteligente al alma de un artista.

Producción y Estreno

El guion está basado en el libro homónimo de Warren Zanes, publicado en 2023, y cuenta con la participación directa de Bruce Springsteen y su productor de toda la vida, Jon Landau. La película se estrenará en cines el 24 de octubre, prometiendo ser uno de los eventos cinematográficos más destacados del año para los amantes de la música y del cine.