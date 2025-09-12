COPE
Las nuevas botas personalizadas de Lamine Yamal: las estrenará contra el Valéncia

Las iniciales y el 304 de Mataró, protagonistas en el nuevo calzado del delantero del Barça

Las nuevas zapatillas de Lamine

Montse Rodríguez

Barcelona - Publicado el

1 min lectura

Lamine Yamal será uno de los gran protagonistas del partido de este domingo, 14 de septiembre, a las 21 h. El delantero azulgrana, además, lo será con un doble estreno. Será la primera vez que jugará un partido oficial del primer equipo del Barça en el Estadio Johan Cruyff y estrenará calzado con unas botas con su logotipo.

 Lamine y Mataró, en las nuevas botas  

Lamine Yamal estrenará este domingo, 14 de septiembre, en el partido de la cuarta jornada de la Liga contra el València unas botas con su logotipo.

Es lo que ha anunciado Adidas, la marca de artículos deportivos que patrocina el delantero azulgrana, que hace pocos días presentó el logotipo personal del jugador que aparecerá en el calzado deportivo.

Salen a la venta por 280 euros

El diseño de las nuevas F50 Lamine Yamal destaca por una base en degradado que mezcla tonos púrpura y rosa a la parte superior, que aportan “profundidad y textura”. Además, hay las tres bandas características de la marca alemana que pasan suavemente del blanco al rosa. El talón tiene un acabado sólido en púrpura, mientras que también son visibles tonos limón neón en los detalles, así como el logotipo de las botas y el emblema de Lamine Yamal.

Ante el València, será la primera vez que el jugador mostrará su logotipo oficial, una insignia que combina las suyas iniciales y el número 304, que representado el código postal de Mataró. Las zapatillas tienen un coste de 280 euros.

