La multirreincidencia provoca un efecto llamada en Barcelona: "Entran y salen a las pocas horas"

La justicia tiene pendiente mostrar especial atención a los ladrones multirreincidentes que campan a sus anchas cometiendo delito tras delito sin que ninguna institución les frene, estas instituciones implica ayuntamientos, autonomías, policías y jueces que proponen modificar la legislación para emplear mano dura con delitos leves para que no se vuelvan a cometer. Robar un móvil, por ejemplo, nunca supone un delito grave, por lo tanto, los ladrones de móviles vuelven a cometer el mismo delito una y otra vez sin que haya un castigo grave hacia ellos.

Inseguridad en las calles

En la ciudad de Barcelona las cifras de multirreincidentes aumentaron un 82% durante 2023, cifras que realmente asustan y hacen que Barcelona sea una ciudad insegura, la policía identificó 526 multirreincidentes de los cuales lograron detener a 487. La policía sigue investigando para detener al resto de identificados, pero se desconoce la cifra de cuantos multirreincidentes puede haber sin identificar. María Jesús Pesqueira, decana de la Facultad de Derecho de la UAO asegura que "Se ha generado una sensación de inseguridad ciudadana al no prestar especial atención a la multirreincidencia".

Uno de los delitos más comunes de multirreincidencia son los robos de móviles





Delitos sin castigos

Desde el Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona se ha lanzado la propuesta de no tener en cuenta la cantidad de los 400 euros en robos, hasta ahora si el valor de los robos no superaba los 400 euros no se podía castigar gravemente, desde el Colegio de Abogacía se busca implementar que si se cometen tres delitos previos condenados, sea suficiente para que sean juzgados como un delito grave, esto crearía una sensación para los ladrones de que la ley se cumple, "Si no se cambia algo en la legislación, entran y salen del juzgado cuando quieren sin que pase nada", explica María Jesús.

El ICAB tiene como objetivo endurecer la legislación para que se apliquen en los juzgados





El móvil en la sociedad en la cual vivimos es una herramienta donde la mayoría de personas tiene su vida, puede parecer extraño o no, pero gran parte de la sociedad trabaja y utiliza el móvil en su día a día y perderlo o en este caso que sufra el robo de su teléfono móvil puede suponer una situación muy grave, ya que tenemos todos nuestros datos en ese dispositivo, es por eso que la justicia quiere y ha de endurecer las penas por delito de hurto del teléfono móvil, que hoy en día es de los objetos que más hurtos suponen en el mundo, y estos es debido a que los propios ladrones saben que no les va a pasar nada, por ello hay que cambiar la legislación, porque la sociedad ha evolucionado y el móvil supone un alto valor personal para la mayoría de la población.