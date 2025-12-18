Las mujeres dedican más de tres horas al día a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos, y los hombres destinan dos

La Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha señalado que las mujeres dedican una hora y cuarto más al día que los hombres a las tareas del hogar y cuidados, según la Enquesta de l'ús del temps de Catalunya 2024 (EUT 2024), una estadística de referencia elaborada por el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Según afirma el departamento en un comunicado, "a pesar de los avances de los últimos años, la desigualdad en el reparto del tiempo destinado a las tareas del hogar y de cuidados continúa siendo una realidad en Catalunya".

Los datos muestran que la diferencia de tiempo dedicado a las tareas del hogar y de cuidados se ha reducido respecto a la edición anterior (2010-2011), pero esta reducción no responde a un incremento del tiempo que dedican los hombres, sino a una disminución del tiempo que dedican las mujeres.

Mujer limpiando los platos

En la última encuesta, las mujeres dedicaban casi el doble de tiempo que los hombres: 2 horas y 54 minutos diarios, ante las 2 horas y 2 minutos en el caso de los hombres, lo que supone una diferencia de 1 hora y 52 minutos.

Actualmente, las mujeres dedican 3 horas y 17 minutos al día, mientras que los hombres destinan 2 horas, lo que reduce la diferencia hasta 1 horas y 17 minutos, pero "mantiene una brecha de más del 64%"; y en términos prácticos, las mujeres continúan asumiendo más de una hora diaria adicional de trabajo no remunerado.

TAREAS

Además, el 60% de las mujeres es quien planifica las comidas y cenas de los días laborables; el 53,9% la compra diaria y el 61,6% la limpieza del hogar, porcentajes que "casi" triplican los de los hombres.

En el caso del cuidado de los niños, el 60,1% de mujeres se encarga de preparar la ropa diaria; el 48,8% hace el seguimiento de las comunicaciones con la escuela y el 52,4% el seguimiento médico; mientras que estas tareas solo son asumidas entre un 5% y un 11% de los hombres.

Una mujer plancha

El nivel educativo influye en la planificación de las tareas del hogar: entre quienes tienen estudios de educación primaria o inferior, el 71,7% de mujeres asumen la organización de las comidas los días laborales, ante el 22,3% de hombres; y en cambio lo hacen el 53,4% de mujeres con educación superior y el 25,4% de hombres.

REDES SOCIALES

Según informa el Idescat en un comunicado, la encuesta también muestra que el 17,4% de la población catalana de 10 años o más usa las redes sociales y les dedica 71 minutos al día de media; y el 14,6% de la población dedica unos 36 minutos al día de media a comunicarse por mensajería instantánea.

El tiempo diario que la población dedica a las redes sociales es "casi el doble" del tiempo que dedica a hacer vida social en familia, actividad a la que un 13,6% de la población dedica unos 43 minutos al día; y el tiempo dedicado a las redes sociales y mensajería instantánea entre los jóvenes de 10 a 24 años es de unos 87 minutos al día y unos 44 de media, respectivamente.