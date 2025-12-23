Malestar educativo por el retraso en el pago de las becas comedor

El curso empezó hace más de tres meses, pero los centros todavía no han cobrado ni un euro de la transferencia de las becas comedor prevista del Consorcio de Educación. Esto está poniendo contra las cuerdas las empresas que se hacen cargo del tiempo del mediodía y que denuncian asfixia económica porque han tenido que pagar unos gastos que, de momento, no están cubriendo.

Tensión económica de las empresas

Desde ACELLEC (Asociación Catalana de Entidades de Ocio) denuncian que este es un “problema recurrente”. Su gerente, Pep Montes, asegura que supone una “tensión económica terrible” para las pequeñas empresas que “no pueden asumirlo todo”. Alerta que, en muchos casos tienen que pedir créditos para cubrir este gasto y advierte que, esta deuda puede llegar a afectar la calidad del servicio, especialmente en los centros donde el porcentaje de alumnado becado es importante.

Uno de los centros afectados es la Escuela Tabor, del Eixample barcelonés. Aquí, más de la mitad del alumnado que se queda a comer disfruta de beca comedor desde el primer día de curso. La empresa que se hace cargo del servicio, ha tenido que avanzar el dinero de la compra de comida y los sueldos de los trabajadores y a finales de año el agujero económico es de más de 67.000 euros.

La presidenta de la AFA de la Escuela Tabor, asegura que la situación es insostenible y exige al Consorcio de Educación el “pago inmediato y puntual” de estas ayudas. Recuerda, además, que van otorgadas a los “niños más sensibles y vulnerables” a los cuales han priorizado para que puedan quedarse a comer cada día. Por eso, pide a la Administración que tenga “un calendario serio de pago” y denuncia que “no puede ser que cada final de mes las escuelas tengamos que rezar para ver si nos han hecho el pago”.

Pago a partir de enero

Fuentes del Consorcio de Educación admiten el retraso en el pago de las ayudas y lo atribuyen al hecho que la Generalitat, que hace la transferencia inicial, tiene los presupuestos prorrogados. Aun así, aseguran que trabajan para pagar todas las cuotas pendientes del curso a partir de enero y subrayan el agradecimiento en las escuelas “que asumen el día a día del servicio de comedor escolar, garantizando el buen funcionamiento y la atención al alumnado”. En este sentido, quieren reconocer también la “tarea imprescindible” de las entidades y empresas que ofrecen este servicio.