L’estiu época difícil per a les persones amb un trastorn de la conducta alimentària

Estem ja immersos a l’estiu i en període de vacances, una època de l’any que per a les persones amb un trastorn de la conducta alimentària pot resultar especialment difícil. Es tracta d’un moment de l’any en el qual les nostres rutines i activitats diàries habituals es veuen interrompudes o alterades.A més, hem de sumar la gran quantitat de missatges que rebem constantment sobre la «necessitat» de preparar el cos per lluir-lo a l’estiu. L’anomenada «operació biquini» representa, per a moltes persones, l’inici d’una dieta per a perdre pes o l’augment d’exercici físic compensatori. Es tracta d’una època en la qual l’exposició a la imatge corporal és més evident. I aquí és quan les emocions com l’angoixa o la tristesa poden aparèixer en les persones que pateixen anorèxia o bulímia i augmentar, si és possible, la preocupació per la imatge corporal. L’estiu tampoc és una temporada fàcil per a les famílies amb persones que s’estan recuperant d’una anorèxia o una bulímia. Per a moltes elles, l’estiu i les vacances poden fer-les sentir com si retrocedissin en el tractament precisament perquè alguns símptomes es poden aguditzar. És el cas, per exemple, de les conductes d’evitació de situacions socials com ara anar a restaurants, compartir vacances amb amistats o anar a la platja o la piscina. Són conductes que, en altres èpoques de l’any poden passar més desapercebudes però que a l’estiu són més evidents.

Sent conscients dels reptes i dificultats que presenta, doncs, aquesta època de l’any, volem compartir alguns consells pràctics tant per a les persones afectades com per a les seves famílies.

CONSELLS D’ESTIU PER A PERSONES AFECTADES AMB ANORÈXIA O BULÍMIA:

L’estiu i les vacances són per gaudir i desconnectar però és necessari que segueixis cuidant-te mentalment i nutricionalment. Això implica seguir les pautes dels teus professionals especialitzats també en aquesta època de l’any.

Mantingues l’ estructura i els horaris dels àpats.

Mantingues activitat social , t’ajudarà a no aïllar-te.

Crea un horari amb una rutina. Tenir més temps lliure i la manca d’organització poden augmentar els pensaments sobre la imatge corporal i dur-te a comportaments poc saludables com ara saltar-se els àpats.

Recorda que les imatges de cossos perfectes a les xarxes socials poden estar retocades. Tingues sentit crític i procura no comparar-te.

Si et fa por posar-te el banyador per anar a la piscina o la platja, et recomanem que facis una exposició gradual. El primer dia, per exemple, pots anar-hi amb una camiseta i procura anar-hi amb persones de confiança. D’aquesta manera et podrà enfrontar a la situació de forma progressiva i, si aconsegueixes mantenir l’exposició, l’ansietat acabarà reduint-se.

Fes unallista de coses que t’agradaria fer aquest estiu i que no tinguin res a veure amb fer dieta o intentar canviar el teu cos. Trobar ocupacions i el contacte social actiu ajuda a desconnectar i millorar el benestar.





CONSELLS D’ESTIU PER A FAMILIARS DE PERSONES AFECTADES AMB ANORÈXIA I BULÍMIA:

És molt important seguir amb les pautes indicades pels professionals especialitzats també durant l’estiu i les vacances.

Procura mantenir els horaris dels àpats i una rutina.

Procura planificar amb antelació. Ajuda a mantenir una estructura diària.

Si marxeu uns dies de vacances, podeu fer un pla de viatge amb menjars similars al de la rutina habitual.

Investiga sobre el tipus de menjars dels llocs que visitareu.

Es recomana no fer tots els àpats en restaurants ja que implica un ambient desconegut que pot augmentar l’ansietat de la persona afectada. Es pot escollir un allotjament amb cuina pròpia per ajudar la persona afectada a mantenir els hàbits alimentaris i els horaris similars que es fan habitualment.

En cas de menjar en un espai de tipus bufet lliure, segons l’estat de la malaltia, es recomana selecciona els aliments en un sol viatge per intentar disminuir una possible sensació d’angoixa al veure tant de menjar.

Programa activitats no relacionades amb el menjar.

Si la persona afectada és menor d’edat i té planificat unes vacances estil colònies o un intercanvi , cal que les persones responsables de l’activitat coneguin la situació per poder oferir suport i supervisió. Sempre a través de la família i amb el consentiment de la persona afectada.

Si durant aquest període detectes una restricció alimentària o d’altres conductes no saludables, consulta amb el vostre professional de referència.

Mostra comprensió i empatia amb la persona afectada. Ajusta les expectatives de les vacances a la situació clínica de la persona.

Evita comentaris o actituds que facin sentir culpable a persona afectada per no poder gaudir de les vacances en família com abans. Els trastorns alimentaris no són una elecció.