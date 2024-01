Les motos de 125 ja no es podran conduir només amb 3 anys de carnet de cotxe

Conduir una motocicleta ja no serà tan fàcil com fins ara. Si, actualment, els conductors amb més de 3 anys de carnet de cotxe poden portar, de manera automàtica, motos de fins a 125 centímetres cúbics, a partir d'ara hauran de passar un curs obligatori per poder-ho fer. La decisió no afectarà els ciutadans que ja tenien aquest dret, però sí els qui es treguin el carnet de conduir després que la nova norma entri en vigor. Una data que encara no s'ha concretat. Altres maneres de reforçar la formació dels motoristes seran cursos cada 5 anys per a treballadors que es desplacin en moto i revisions dels exàmens per poder conduir vehicles de grans cilindrades.

A més, el Ministeri d´ Interior aposta per aplicar més mesures de protecció, com fer obligatoris el casc integral i els guants homologats en carretera o recomanar l'ús de l'airbag.



Víctimes "inadmissibles"

Els motoristes són l'únic col·lectiu de conductors que registra més mortalitat en l'última dècada. Representen 1 de cada 3 morts a la carretera. A Catalunya, de les 152 víctimes mortals en accidents de trànsit de l'any passat, 53 conduïen una moto. Segons el Ministre Marlaska, la majoria d'aquestes morts són evitables perquè, habitualment, les distraccions i l'excés de velocitat estan darrere dels sinistres. Per a aquest 2024, la DGT també preveu actualitzar els senyals de trànsit i continuar treballant amb la Unió Europea per introduir un carnet que permeti als joves de 17 anys portar un turisme acompanyats d'un conductor veterà. Una mesura que, segons Marlaska, ajudarà a fer que els conductors guanyin experiència.

El balanç de sinistralitat a la carretera del 2023 destaca que el 42% dels accidents són fruit d'una sortida de la via i bona part d'aquests no són conseqüència de l'excés de velocitat, l'ús de drogues i alcohol i el mòbil, sinó per la somnolència, que és "un problema de salut pública" a Espanya, on els ciutadans dormen un 10% menys que la mitjana europea.