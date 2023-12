La importància de les inspeccions en els ascensors

La normativa actual que regula el disseny, fabricació, instal·lació i manteniment dels ascensors és del 2013 i s’espera que, ben aviat, es publiqui una de nova que incorpori disposicions que afectaran els propietaris dels ascensors, les empreses instal·ladores i conservadores com també els organismes de control, que són els encarregats de realitzar les inspeccions. Igualment, la nova normativa vetllarà per la millora i seguretat dels ascensors existents.Els titulars i propietaris són responsables de l’estat d’ús i seguretat dels seus ascensors i tenen l’obligació d’efectuar la inspecció periòdica dins el termini que la normativa indica: 2, 4 o 6 anys segons correspongui per la tipologia de l’edifici, facilitant l’accés dels inspectors a les instal·lacions.Les inspeccions han de sol·licitar-se a un organisme de control autoritzat i el titular ha de disposar de la documentació tècnica i la còpia del certificat o acta de l’última inspecció realitzada, igualment ha de disposar de la documentació durant tota la vida útil de l’ascensor:

• Registre de la posada en servei

• Fitxa tècnica de la instal·lació

• Manual d’ús i funcionament

• Contracte de manteniment i registres del manteniment efectuat

• Certificat de l’última inspecció realitzada

En el cas d’existir defectes en la inspecció, l’organisme de control farà constar en el certificat el termini de correcció dels defectes que serà del temps què disposarà el titular per fer les esmenes.

En relació amb les inspeccions periòdiques, l’empresa de manteniment li recordarà al titular, amb un termini de tres mesos, l’obligatorietat de demanar la inspecció abans que arribi a la seva data de venciment, i l'informarà que, transcorregut el termini sense haver-se realitzat la inspecció, l’empresa quedarà habilitada per deixar l’ascensor fora de servei. El resultat de les inspeccions es classifiquen com a favorable o desfavorable:

Favorable:

• Sense defectes.

• Amb defectes lleus: aquests han de quedar resolts abans de sis mesos.

• Amb defectes lleus reiteratius: la reiteració indicada en el certificat d’inspecció podria comportar una sanció per part de l’administració competent.

Desfavorable:

• Amb defectes greus: en funció de la gravetat, l’inspector indicarà el termini de correcció que no podrà superar els sis mesos.

• Amb defectes molt greus: l’ascensor ha de quedar fora de servei i no podrà posar-se en marxa fins que s’acreditin els treballs fets i es disposi del certificat favorable d’inspecció.

En tots els supòsits serà el mateix organisme de control qui haurà de certificar la inspecció favorablement, amb una segona visita.

Els titulars i usuaris poden identificar de manera ràpida i senzilla la situació de l’ascensor respecte a la inspecció, ja que l’organisme de control col·locarà una etiqueta en la cabina de l’aparell que són visibles per colors: verd, groc i vermell.

Els ascensors de velocitat lenta que habitualment s’instal·len en habitatges unifamiliars, tenen igualment l’obligació de passar inspeccions, que serà cada 6 anys.