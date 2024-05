Identifican una proteína que abre la puerta a buscar medicamentos contra el ELA

Científicos de la Western University de Londres, en Ontario (Canadá), han realizado un avance significativo en la búsqueda de un tratamiento para la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que, hasta la fecha, no tiene cura.

Game-changing #ALS research from Dr. Michael Strong @schulichmeddent:

"It's been 30 years of work to get here; 30 years of looking after patients...when all we had was hope. This gives us reason to believe we've discovered a path to treatment.” #WesternUhttps://t.co/2UzFZTihNY