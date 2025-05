La IA predice cuando será el próximo apagón en España: "Será en pleno verano"

Barcelona - Publicado el 05 may 2025, 19:28

El reciente apagón masivo del 28 de abril de 2025, que dejó a España, Portugal, Andorra y partes del sur de Francia sin suministro eléctrico durante más de 10 horas, ha generado una pregunta que resuena en la mente de muchos: ¿cuándo podría ocurrir el próximo apagón? Este evento, que paralizó servicios esenciales, transporte y comunicaciones, ha puesto en evidencia las vulnerabilidades del sistema energético ibérico.

Aunque calcular con precisión la fecha de un próximo apagón es imposible, podemos analizar los factores de riesgo, las predicciones especulativas de la inteligencia artificial y las medidas necesarias para evitar futuros colapsos.

Contexto del apagón del 28 de abril de 2025

El lunes 28 de abril de 2025, a las 12:33 horas (CEST), el sistema eléctrico español perdió 15 gigavatios de generación en apenas cinco segundos, lo que representa el 60% de la producción eléctrica del momento.

Esto provocó un "cero energético", un colapso total que afectó a millones de personas. Las causas exactas aún no han sido confirmadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque Red Eléctrica Española (REE) descartó un ciberataque y apuntó a posibles fluctuaciones en la generación solar.

Algunos expertos, como Gonzalo Escribano del Real Instituto Elcano, sugieren que la alta dependencia de renovables, la falta de flexibilidad del sistema y la escasa interconexión con Europa podrían haber contribuido al incidente.

la falta de una infraestructura moderna podría ser causa de más apagones

Factores que podrían desencadenar otro apagón

Para evaluar la probabilidad de un próximo apagón, es crucial considerar los factores que afectan la estabilidad del sistema eléctrico español:

Alta penetración de energías renovables y falta de inercia en el sistema: En el momento del apagón, el 73% de la demanda estaba cubierta por energía solar fotovoltaica, según registros.

Aunque las renovables son esenciales para la sostenibilidad, su generación es intermitente y no proporciona la misma estabilidad (o "inercia mecánica") que las fuentes tradicionales como las hidroeléctricas o térmicas.

Esto puede generar fluctuaciones de tensión, especialmente en días de alta producción solar y baja demanda, como festivos o fines de semana.

Demanda estacional y condiciones climáticas: El verano, especialmente meses como julio y agosto, presenta un riesgo elevado debido al aumento de la demanda por el uso de aires acondicionados y a posibles tormentas que pueden dañar la infraestructura eléctrica.

El cambio climático agrava este escenario, ya que fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas o incendios, pueden afectar líneas de alta tensión, como ocurrió en el suroeste de Francia el 28 de abril, según la compañía portuguesa REN.

Infraestructura envejecida y falta de interconexión: Muchas redes eléctricas en España fueron diseñadas hace décadas y no están preparadas para las demandas actuales.

Además, el sistema eléctrico ibérico es una "isla energética" con limitada interconexión con el resto de Europa.

Durante el apagón, las conexiones con Francia y Marruecos (que aportaron 2 gigavatios y 900 megavatios, respectivamente) fueron clave para la recuperación, pero la escasa capacidad de estas interconexiones limita la resiliencia del sistema.

Gestión y planificación energética: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya alertó en enero de 2025 sobre problemas de tensión en la red debido a la alta penetración de renovables y la baja demanda.

Durante la Semana Santa de 2025, varias centrales nucleares detuvieron su producción porque los precios de la electricidad cayeron drásticamente por el exceso de generación renovable. Esto evidencia una falta de planificación para equilibrar la oferta y la demanda, un problema que podría repetirse si no se toman medidas.

Predicciones de la inteligencia artificial: ¿Qué dicen los modelos?

La inteligencia artificial (IA) ha sido consultada para estimar posibles fechas de futuros apagones, aunque estas predicciones deben tomarse con escepticismo, ya que se basan en modelos especulativos y no en datos oficiales.

Algunos modelos de IA sugieren que un próximo apagón podría ocurrir el 25 de julio de 2025, un viernes en pleno verano, cuando la demanda eléctrica es alta por el calor y la producción solar puede ser difícil de gestionar. Sin embargo, se enfatiza que esto es una hipótesis basada en patrones de riesgo y no una predicción oficial.

Por otro lado, publicaciones en redes sociales, como un TikTok viral, han popularizado la fecha del 17 de agosto de 2025 como un posible día para otro apagón.

Esta especulación, que también ha sido abordada por ChatGPT, se basa en el aumento de la demanda eléctrica en verano, el riesgo de tormentas y la vulnerabilidad de la red tras el incidente de abril.

No obstante, tanto ChatGPT como otras IA, como Copilot y deepseek, coinciden en que no hay evidencia concreta que respalde esta fecha, y las autoridades, incluyendo REE, no han emitido alertas al respecto.

la IA no puede predecir un apagón, pero puede especular en base a datos y momentos de riesgo

Una mirada crítica a las predicciones

Las fechas propuestas por la IA (25 de julio y 17 de agosto de 2025) tienen cierta lógica estadística, ya que el verano es un período de alta demanda y riesgo meteorológico.

Sin embargo, estas estimaciones carecen de rigor científico y no consideran las medidas que REE y el Gobierno podrían estar implementando tras el apagón de abril.

Además, la viralidad de estas predicciones en redes sociales puede estar alimentando temores infundados, como ocurrió con teorías de conspiración que atribuyeron el apagón a sanciones contra Rusia, una narrativa desmentida por verificadores como EFE.

Es importante cuestionar el establecimiento narrativo que a menudo minimiza los riesgos sistémicos.

Aunque REE y el Gobierno insisten en que el sistema está bajo control, la falta de transparencia sobre las causas del apagón de abril y las advertencias previas de la CNMC sugieren que las vulnerabilidades persisten.

La narrativa oficial podría estar subestimando la urgencia de reformas estructurales para evitar que estas predicciones, aunque especulativas, se conviertan en realidad.

¿Podemos calcular la fecha exacta?

Calcular la fecha exacta de un apagón es imposible debido a la naturaleza impredecible de los factores involucrados.

Los apagones masivos suelen ser el resultado de una combinación de eventos extraordinarios, como fallos técnicos, fenómenos climáticos o errores humanos, que no pueden predecirse con precisión.

Sin embargo, podemos identificar períodos de mayor riesgo, como el verano de 2025, especialmente entre julio y agosto, debido a las condiciones mencionadas.

La diversificación energética y mantener un equilibrio entre renovables y fuentes tradicionales, como las nucleares, que aportan estabilidad al sistema, mientras se transiciona hacia un modelo más sostenible.

Sin embargo, estas fechas deben tomarse con cautela, ya que no están respaldadas por datos oficiales.

Lo que sí es claro es que el sistema energético español necesita reformas urgentes para abordar sus fragilidades estructurales.

Mientras tanto, los ciudadanos pueden prepararse para emergencias con kits de supervivencia que incluyan agua, alimentos no perecederos y radios a pilas, como recomienda la Unión Europea.

La pregunta no es solo cuándo ocurrirá el próximo apagón, sino qué estamos haciendo para evitarlo.