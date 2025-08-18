La Generalitat envía medio centenar de bomberos, 14 medios terrestres y 3 aéreos a los incendios de la Península

El equipo de bomberos que la Generalitat envía para ayudar a combatir los incendios

La Generalitat de Cataluña ha enviado una cincuentena de bomberos, seis camiones, ocho vehículos ligeros y tres medios aéreos para ayudar a combatir los fuegos que arden en la Península desde hace días, según han explicado desde el Departament d'Interior. Está previsto que se dirijan a Extremadura y se queden hasta el viernes.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, había anunciado esta mañana en la red social X que se ponían a disposición de las comunidades afectadas y trasladó el pésame a los familiares y compañeros del bombero fallecido durante las labores de extinción en León, la cuarta víctima mortal en el Estado por los incendios este mes. También pidió extremar las precauciones en Catalunya ante el riesgo de incendio.

En cuanto al dispositivo montado para ayudar a combatir los incendios que desde hace días devoran sobre todo el noroeste del país. El subinspector Ferran Garcia ha explicado que el Centro de Seguimiento y Coordinación de Emergencias a nivel estatal (CENEM) hizo una petición a diferentes comunidades autónomas. Por ello, la Generalitat ha hecho un llamamiento voluntario en las últimas horas para poder aportar estas ayudas.

Garcia, que también es el jefe de este dispositivo, ha señalado que una cincuentena de bomberos se unirán a estos refuerzos. De este grupo, la mitad son voluntarios y la otra mitad funcionarios del cuerpo, y que provienen de toda Cataluña.

En cuanto al dispositivo terrestre, han montado una columna móvil de seis vehículos, con mandos intermedios. Es un vehículo de cada región, con cinco bomberos en cada uno. También participan en el dispositivo dos cabos, dos sargentos, un oficial y el propio subinspector Garcia, así como los GRAF, el grupo especialista en fuego forestal.

Además, está previsto destinar tres medios aéreos, un avión y dos helicópteros, aunque las necesidades definitivas las debe acabar de concretar el Estado. Buena parte del dispositivo se ha concentrado en el Parque de Bomberos de Lleida, de donde han salido rumbo a Extremadura.

ACN Los bomberos preparan los equipos que se llevarán para combatir el fuego

El subinspector prevé que se les adjudique un sector geográfico a los efectivos enviados por Generalitat para combatir los fuegos, ya que cada unidad está preparada para trabajar con sus efectivos, herramientas y estructuras de mando.

“La foto no es un bombero extremeño con un bombero catalán, sino que es un sector de incendio donde los extremeños hacen su trabajo y nosotros el nuestro en otro, pero con una estrategia conjunta que permita detener esta barbaridad”, ha indicado Garcia sobre la manera en que suelen trabajar, recalcando que “lo que es muy importante es que vayamos todos a una”.

preocupación por cataluña

El presidente de la Generalitat ha explicado que siguen muy pendientes de la situación en Cataluña después de unos días con los termómetros disparados y con un riesgo de incendio muy elevado.

El peligro extremo de incendio forestal continúa este lunes y el Govern mantiene las restricciones, como los accesos cerrados a algunos de los espacios naturales del territorio.