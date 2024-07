Un estiu ple de meduses: els experts apunten que n'hi haurà més que l'any passat

Científics de l'Institut de Ciències del Mar auguren que tindrem un estiu amb moltes meduses. Des del mes de maig, els observadors de ja han registrat 125 exemplars de l'espècie "Pelagia noctiluca",el mateix nombre que en tota la campanya de l'any passat -que s'estén des del mes de maig fins a l'octubre. Això fa pensar als investigadors que, si es repeteixen els patrons habituals, a mesura que avanci l'estiu, la quantitat pujarà encara més. I la causa més probable d'aquesta presència creixent és l'augment de la temperatura del mar, com assenyala Xavier Salvador, Investigador de l´Institut de Ciències del Mar. "L'escalfament de l'aigua beneficia certes espècies de meduses, com la "Pelagia", perquè tinguin un potencial reproductor més alt. Si li va molt bé la reproducció, cada vegada n'hi haurà més."

Aquest expert recorda que la "Pelagia noctiluca" ,la que sembla multiplicar-se més a les nostres platges,és una medusa de color rosa i té el cos recobert de petits tubercles amb cèl·lules urticants. A més, té tentacles i filaments que poden arribar al metre i mig de llarg.En canvi, altres tipus, com el borm blau, no estan experimentant el mateix creixement: de moment, només se n'han vist 59 quan, la temporada passada, van ser 195. Segons PROACTIVA, que cobreix amb socorristes 23 platges catalanes, en el que portem d'estiu han pujat en un 25% les assistències per picades de medusa de les comarques gironines mentre que, a les de Barcelona, han baixat en un 50%.

Altres conseqüències de l'escalfament del mar

A més de l'increment d'aquest tipus de meduses, els observadors de la Biomarató també han detectat més presència d'eriçons negres, una espècie amb efectes devastadors per al medi marí. Salvador adverteix que aquests animals "deixen la roca llisa, perquè tenen moltes ventoses al voltant de la boca i van raspant completament la pedra i menjant-se qualsevol cosa que hi hagi".

Aquesta espècie també es veu afavorida per l'augment de temperatura del mar que, en paral·lel, està provocant la proliferació d'algues ,algunes, d'espècies invasores, en algunes platges. De nou, amb conseqüències potencialment negatives. "No són bones per a l'entorn en general, perquè ofeguen les comunitats. Creen una mena de moc sobre el fons. Hi ha un tel de color marró que no hauria de ser-hi."I és que el mar no només té més tendència a escalfar-se, sinó que ho fa molt ràpidament. Per exemple, aquest mes de maig, la temperatura de l'aigua se situava en uns 14 graus quan hauria d'estar a 17 -,és a dir, més freda del normal-, però, en només una setmana, va pujar fins als 19 o 20 graus.Els experts subratllen que aquest és un augment molt dràstic que afavoreix que aquestes algues creixin amb més facilitat.



Un projecte de ciència ciutadana

La Biomarató és un projecte impulsat per MINKA, una plataforma de ciència ciutadana promoguda per l'Institut de Ciències del Mar del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). Està en marxa des de fa quatre anys i promou que la ciutadania participi en l'observació del medi marí, informant dels animals i plantes que hagi pogut trobar i compartint les seves imatges.

Durant la temporada passada, unes 300 persones van fer fins a 60.000 observacions en què van identificar prop de 1.500 espècies. Aquest any, des del mes de maig, 282 ciutadans ja hi han participat, registrant 1.393 espècies en unes 32.000 observacions.

Cal tenir en compte que el nombre d'observadors ha anat en augment i que, per tant, això també pot haver afavorit una detecció més gran, per exemple, d'exemplars de meduses.