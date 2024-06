Estas son las comunidades líderes en vehículos que no tienen la ITV en regla: "Puedes arruinarte"

330.215 vehículos no tienen la ITV en vigor en la provincia de Barcelona. De ellos, 127.802 son turismos, 115.272 son motocicletas y 87.141 forman parte de otras categorías como furgonetas, camiones, ciclomotores y otros.

Estas cifras corresponden a aquellos vehículos que, teniendo menos de 25 años, no tienen la ITV en vigor o no se ha tramitado su baja administrativa. Incluyen a los vehículos que están circulando sin haber pasado la ITV, pero también aquellos que podrían estar en desuso o abandonados.

La comparación de estos datos con el total de vehículos de menos de 25 años arroja que el 10,5% del parque no tiene la ITV en vigor en la provincia de Barcelona. Esta cifra es del 6,1% en el caso de los turismos, 20,7% en el de las motocicletas y 17,7% en el resto de los vehículos.

Sergio Arboledas, director general de Informes Mecánicos, ha explicado en Herrera en COPE Cataluña que «algunos conductores piensan que la Inspección Técnica de Vehículos es un trámite recaudatorio. Sin embargo, la realidad es que pasar la ITV reduce notablemente el riesgo de tener un accidente y mejora la seguridad en las carreteras. Es, por tanto, una garantía para el conductor y el resto de los vehículos con los que comparte vía».

Barcelona es líder en Cataluña

Las localidades barcelonesas con más vehículos sin la ITV en vigor son Barcelona, con 76.354 vehículos, Terrassa, con 13.299, y Sabadell, con 12.389.

A nivel autonómico, en Cataluña hay 503.966 vehículos que no tienen la ITV en vigor, de los que 200.907 son turismos, 160.778 son motocicletas y 142.281 pertenecen a otras categorías.

El 11% del parque de vehículos en Cataluña no tiene la ITV en vigor: esta cifra es de 6,6% en turismos, 22% en motocicletas y 18% en el resto de vehículos.









Comunidades con mayor porcentaje de vehículos sin ITV

Baleares (16,7%), Comunidad Valenciana (12,3%) y Cataluña (11%) son las tres comunidades con un mayor porcentaje total de vehículos que no tienen la ITV en vigor o que no han tramitado la baja administrativa. Las ciudades autónomas de Melilla (20,5%) y Ceuta (16,4%) registran también algunos de los porcentajes más altos.

Por otro lado, las comunidades con un menor porcentaje de vehículos en esta circunstancia son Madrid (7,1%), Navarra (7,5%) y La Rioja (7,5%).

La capital de España lidera las cifras de vehículos que no tienen la ITV en vigor, con más de 147.000. Le siguen las ciudades de Barcelona, con más de 76.000 y Palma de Mallorca, con más de 49.000.

Hay que recordar que, si además de no tener pasada la ITV, el vehículo no tiene un seguro la multa será de entre 600 y 3.000 euros y que, al igual que con el permiso de circulación, no llevar con nosotros la tarjeta de la ITV supone una multa de 10 euros.

Las motos igual o peor

Pero, ¿y si decidimos circular con una moto sin la ITV en regla y tenemos un accidente? ¿Nos cubre el seguro si lo provocamos nosotros? ¿Y si no somos culpables?

¿Qué ocurre si no tenemos pasada la ITV y tenemos un accidente sin contrario?

Las entidades aseguradoras, a la hora de valorar el riesgo a cubrir, tienen en cuenta que el vehículo asegurado se encuentre en situación de alta administrativa en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT). Y, como elemento esencial en la valoración del riesgo, que tenga la ITV en vigor durante todo el periodo de cobertura.

Además, en las condiciones generales, dentro del apartado dedicado a las exclusiones, algunas aseguradoras precisan que no cubren “los hechos causados por el mal estado de la moto en aquellos casos en que, en el momento de acaecimiento de un siniestro, no tuviese la ITV en vigor”.

Así pues, a tenor de lo dispuesto en la póliza, un asegurado debe interpretar que su seguro no le cubrirá los daños de la moto si no ha pasado la ITV.

¿Qué ocurre si no tenemos pasada la ITV y tenemos un accidente con contrario?

En este caso, nuestra compañía indemnizará los daños ocasionados al vehículo contrario y las personas que viajaban en él. De igual manera, en el supuesto de que nos desplacemos con un ocupante, también lo cubrirá. Ello es así porque tiene la condición de tercero y está cubierto por la cobertura de Responsabilidad Civil del seguro.

Una vez resarcidos los daños nos podrá reclamar el dinero satisfecho. Además, también nos corresponderá hacernos cargo de los gastos derivados de los daños que sufra nuestra moto y de la asistencia sanitaria que recibamos nosotros como conductores.

Incluso podría darse el caso de que la aseguradora no asumiese el dinero de las indemnizaciones a terceros y fuese el tomador del seguro quien tuviera que hacerlo desde el principio.

¿Qué sucede si no hemos pasado la ITV y sufrimos un accidente, pero no somos el culpable?

También puede suceder que tengamos un accidente sin ITV con la moto, provocado por otro conductor y suframos daños personales o materiales.

- El seguro de coche o el seguro de moto del vehículo contrario se encargaría de indemnizarnos.

- Si no estuviese asegurado, habría que reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros. Este organismo es el encargado de cubrir los daños a las personas y en los bienes ocasionados por un vehículo sin seguro.

Así que, si tenemos un accidente sin ITV en moto y el culpable es otro conductor, seremos indemnizados aunque no hayamos pasado la inspección. Aunque, si interviene la policía nadie nos librará de la multa.

Por cierto, si no estamos conformes con la indemnización, es posible que nuestra compañía de seguros no aplique la cobertura de Defensa Jurídica y Reclamación de Daños.

¿Se puede pasar la ITV sin seguro?

Es importante recordar que no se puede pasar la ITV de la moto sin seguro. Así lo establece el artículo 78 (Infracciones en materia de aseguramiento obligatorio) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Por tanto, las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos requerirán la acreditación del seguro obligatorio en cada inspección ordinaria o extraordinaria del vehículo, aunque ya no es obligatorio presentar el recibo del seguro y serán los profesionales de la estación los que consultarán telemáticamentesi una moto está asegurada a través del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA).

Llegado el momento de suscribir una póliza no será necesario demostrar que la moto ha pasado la ITV si aún no le corresponde. Pero una vez que sí debe hacerlo, conviene saber que no es posible contratar un seguro de moto sin la ITV.