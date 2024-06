La DGT rebaixarà la taxa màxima d'alcohol a alguns conductors

La DGT rebaixarà la taxa màxima d'alcohol als conductors novells i professionals. En concret, passarà a ser de 0,20 grams per litre d'alcohol en sang (ara el límit és de 0,30) o de 0,10 mil·ligrams per litre d'aire aspirat (ara 0,15).

Aquesta mesura forma part d'una reforma del Reglament General de Circulació que afecta sobretot els usuaris vulnerables com vianants, ciclistes, conductors de vehicles de mobilitat personal i ciclomotors. Fa més de tres anys que la DGT hi treballa i ara s'inicia la fase d'audiència i informació pública per fer aportacions abans que s'aprovi al Consell de Ministres.

Motoristes pel voral

Entre altres novetats, també estudia que els motoristes puguin circular pel voral quan hi hagi retencions, i obligarà els conductors i els acompanyants d'aquests vehicles a portar guants de protecció, casc integral i calçat tancat.

Més protecció dels ciclistes

També preveu canvis per als ciclistes, que hauran de portar sempre el casc, sense excepcions. A més, hauran de dur almenys un element lluminós o reflectant en moments de poca visibilitat o de nit que es pugui veure com a mínim a 150 metres de distància.

I els conductors que avancin ciclistes per la carretera, ho hauran de fer, com a molt, a 20 km/h menys del límit de velocitat. A més, estaran obligats a deixar una separació lateral mínima d'1,5 metres i fer un canvi complet de carril en alguns casos.

Restriccions pels patinets

Pel que fa als patinets, la DGT vol que només els puguin fer servir els majors de 16 anys i que el casc sigui obligatori. I aquells que els utilitzin per feina (principalment repartidors) hauran de dur obligatòriament una armilla reflectant.

Circulació en autovies i autopistes

El text, que encara ha de passar pel Consell de Ministres, també inclou dues novetats respecte a la circulació en les autovies i autopistes. Els vehicles hauran d'anar pel carril dret per deixar lliure l'esquerre per als d'emergències o llevaneus en cas de nevades.

A més, quan els vehicles circulen a pas de vianant o es detinguin, hauran d'apartar-se per deixar lliure un carril d'emergència. Aquest canvi posarà per escrit una recomanació habitual de Trànsit que no està regulada.

Ho explica tot plegat a Herrera Cope Catalunya i Andorra , Anna Pintó Sotsdirectora de seguretat del Servei Català de Trànsit