La convocatoria extraordinaria de las PAU en Catalunya se adelantará a julio a partir de 2027

La convocatoria extraordinaria de las PAU en Catalunya pasará de celebrarse de septiembre a julio a partir de 2027, alineándose con el resto de comunidades autónomas.

Así lo ha acordado la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, que ha decidido también que las pruebas de 2026 se celebrarán el 9, 10 y 11 de junio en convocatoria ordinaria y el 2, 3 y 4 de septiembre en convocatoria extraordinaria, informa la Conselleria de Investigación y Universidades en un comunicado de este viernes.

La decisión permitirá alinear las fechas de exámenes con los de las universidades, la ESO y Bachillerato, así como avanzar unas semanas la preinscripción y las asignaciones de septiembre, y repercutirá favorablemente en la matrícula a la universidad.

Alumnos de segundo de Bachillerato realizan la prueba de acceso a la Universidad en Barcelona

Además, los estudiantes que se presenten a la convocatoria extraordinaria podrán examinarse de las PAU y conocer sus resultados antes del mes de agosto y comenzar el curso junto al resto de alumnos.

ACCESO DE LOS EXTUTELADOS

Este viernes se han presentado y se ha hecho balance de las acciones impulsadas conjuntamente desde Investigación y Universidades y Derechos Sociales e Inclusión para facilitar el acceso de los jóvenes extutelados a la universidad.

En el marco de la reunión, dos estudiantes extutelados --que cursan actualmente Sociología y Educación Primaria-- han propuesto medidas como ampliar la edad máxima para la reserva de plazas, actualmente fijada en 25.