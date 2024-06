Collboni vol eliminar els 10.000 pisos turístics que hi ha a Barcelona en 4 anys

Pas important de l'Ajuntament de Barcelona en matèria d'habitatge. El consistori de la capital catalana ha confirmat que té la intenció d'eliminar totalment els pisos turístics de la ciutat, tant els de nova creació com els ja existents. Així ho ha anunciat, aquest divendres, l'alcalde, Jaume Collboni, que ha concretat que aquesta mesura hauria de fer-se efectiva d'aquí a quatre anys, el mes de novembre del 2028. Actualment, a Barcelona, hi ha 10.292 habitatges turístics,l'última dada de l'Ajuntament de Barcelona, actualitzada el 14 de juny. El govern municipal vol que tots ells cessin la seva activitat i passin a formar part del parc d'habitatges residencials de la ciutat. Queden afectats, doncs, tots els pisos que estiguin en edificis que només siguin d'ús turístic o aquells que convisquin amb ús residencials. L'Ajuntament disposa d'un cercador que permet comprovar quins tenen llicència i quins no. En paral·lel, durant aquest mateix temps, el consistori vol construir 5.000 habitatges més, així que el 2029 s'haurien incorporat un total de 15.000 noves llars residencials a l'oferta de la capital.



"Cal un punt d'inflexió"

Collboni planteja que la proposta es debati en els propers anys per trobar la millor manera d'aplicar-la, però creu que cal prendre noves mesures com aquesta per facilitar l'accés a l'habitatge. Una qüestió que, segons l'alcalde,"s'ha convertit en el principal problema de Barcelona, sobretot per la gent jove i les classes mitjanes, que es veuen obligades a marxar de la ciutat".

L'ajuntament recorda que, en els darrers 10 anys, el preus dels lloguers a Barcelona han crescut un 60% i els de les vendes, un 38%. Un panorama que, diuen, demana una acció clara: "Més oferta, més oferta, més oferta".

Tot plegat, s'empara en el que els permetia seguir funcionant però els obligava a obtenir una llicència que calia renovar al cap de 5 anys. Això és el que, ara, l'ajuntament de Barcelona anuncia que ja no vol renovar.

Sense precedents

Cap ciutat ha pres una mesura com la que ha anunciat, aquest divendres, l'Ajuntament de Barcelona. A Madrid, per exemple, on hi ha uns 13.000 pisos turístics, s'han aturat les llicències fins a l'any que ve, mentre es treballa en una regulació.

En el cas de Roma, hi ha més 26.000 apartaments turístics i, a Àmsterdam, prop de 8.000. Aquí es limita la durada de l'estada durant les vacances.

A París, es vol prohibir l'ampliació del parc d'apartaments turístics gestionats per professionals a les zones que es consideren saturades i on els preus del lloguer s'han disparat. A la ciutat hi ha més de 40.000 pisos turístics registrats.

Primeres reaccions

Des de l'associació APARTUR, que aplega 7.000 pisos turístics de Barcelona, consideren fora de mida l'anunci de l'alcalde. Diuen que destruirà llocs de treball i espantarà el turisme familiar, que "o no vindrà o anirà a pisos turístics il·legals".

Des del Sindicat de Llogateres, en canvi, creuen que la proposta "sona bé", però matisen que "serà real o no en funció del context polític de 2028" i que, fins aleshores, no hi haurà "cap canvi a una situació que ja és límit. A més, afegeixen que "no servirà de res si no es prohibeixen els lloguers de temporada".

Canvis en el 30% obligatori d'habitatge protegit

Collboni també ha anunciat la intenció d'aplicar modificacions en la norma que obliga a dedicar un 30% de les noves construccions i grans rehabilitacions a habitatge protegit, una mesura impulsada per l'anterior govern municipal, liderat per Ada Colau. Tot i admetre que el PSC va "avalar" aquell plantejament, l'actual ajuntament creu que aquesta política no ha funcionat com caldria.

Per això, proposa facilitar que aquest percentatge de pisos socials es puguin oferir en altres parcel·les amb menys burocràcia que fins ara, situades fins i tot en altres barris adjacents. En aquest sentit, també contempla que es puguin concentrar diversos d'aquests pisos socials en una mateixa parcel·la destinada a donar cabuda a les quotes de diverses promocions.

El Sindicat de Llogateres lamenta aquesta modificiació:" Aprofitant que tothom parlarà d'això primer -l'eliminació dels pisos turístics-, l'Ajuntament cola també un canvi per carregar-se el 30% obligatori d'habitatge protegit. Han permès que les constructores ho boicotegin i ara diuen que no funciona. Estudiarem els detalls."

Des del consistori, també dibuixen tres noves àrees de creixement residencial -el 22@ nord, la Sagrera i la Marina del Prat Vermell-, on plantegen que, en els propers anys, es puguin construir fins a 70.000 pisos nous -30.000 de protegits-. A més, mostren la seva disposició a cedir sòls que siguin de l'ajuntament perquè, per exemple, la Generalitat hi pugui construir com a promotora.