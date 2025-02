Chiara Oliver presenta su segundo EP 'La Última Página': "Estoy exactamente donde quería estar"

Chiara Oliver se ha convertido en una de las artistas más queridas tras su paso por Operación Triunfo y el 2025 lo ha comenzado con muy buen pie porque ha lanzado su segundo EP: "La Última Página", trabajo que continúa la línea de su primer proyecto de estudio llamado ‘la libreta rosa’.

A través de su cuenta de Spotify podemos ver que la joven de 20 años reúne 242 mil 833 oyentes mensuales, mientras que su canción más escuchada, “3 de Febrero”, tiene 5 millones 877 mil 749 reproducciones. El pasado 30 de enero, lanzó su última producción discográfica llamada "La Última Página", donde encontramos canciones como “Bucle”, “Tulipanes” y “Cómo Aprender a Volar”.

Desde muy pequeña, Chiara mostró interés por la música y fue a los seis años cuando estuvo por primera vez pisando un escenario tras ser candidata para un concurso de talentos que era organizado por un hotel; su formación musical comienza en la Escuela Municipal de Música y de Artes Escénicas de Ciutadella y posteriormente entraría en el Conservatorio Profesional de Música de Menorca.

Además, ha participado en distintos concursos de talento, por lo que en 2019 llegó a la final de Got Talent España; en 2022 fue parte de La Voz siendo integrante del equipo de Laura Pausini y fue en 2023 cuando se convirtió en concursante de Operación Triunfo tras interpretar la canción de Stevie Wonder “For Once in My Life”. Gracias a este último programa, alcanzó gran popularidad siendo la novena expulsada del programa.