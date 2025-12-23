Catalunya supera el pico de la gripe y Salud ve poco probable un repunte

Persona con mascarilla en el Hospital Clínic de Barcelona, a 8 de enero de 2024

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, ha afirmado que cree Catalunya ha alcanzado su pico de gripe tras la bajada de esta semana respecto a la anterior y, aunque no lo descarta, ve "poco probable" un repunte.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa de este martes, en la que ha anunciado también que, pese a la mejora, la Generalitat prorrogará durante 15 días la obligatoriedad de las mascarillas quirúrgicas en centros sanitarios y sociosanitarios.

Después del "máximo histórico" de una incidencia observada --sindrómica-- de 486 casos por cada 100.000 habitantes en la semana epidemiológica anterior, los datos de este lunes indican una bajada hasta los 327 casos por 100.000 habitantes, si bien Fernández pide "precaución" tras algunas subidas inesperadas de otros años.

La bajada se registra también en la incidencia estimada --que incluye un ajuste respecto a la observada mediante modelos matemáticos-- bajando de los 764 a los 453 casos por cada 100.000 habitantes en una semana.

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández

CONTAGIOSO PERO NO "VIRULENTO"

Ha apuntado que el virus de gripe circulante --A(H3N2)-- es altamente contagioso, pero no "tremendamente virulento" como se había vaticinado hace unas semanas, por lo que el pico de incidencia no se ha traducido en un aumento de casos en urgencias.

Fernández ha pedido "extremar las medidas más allá de la vacunación", especialmente ante fechas como Nochebuena, Navidad, Sant Esteve o Nochevieja; esto incluye llevar mascarilla en sitios cerrados cuando se tienen síntomas, ventilar o mantener una buena higiene de manos, entre otros.

Sobre la vacunación, el secretario ha celebrado que esta temporada se hayan administrado 1,3 millones de dosis, 120.000 más que el año anterior, lo que atribuye en parte al avance de la vacunación y al "incremento de la accesibilidad".

ACN El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández y la subdirectora del CatSalut, Pilar Otermin

PIUC DE 37 MILLONES

La subdirectora del CatSalut, Pilar Otermin, ha explicado que el Plan Integral de Urgencias de Catalunya (PIUC) de cara a este invierno cuenta con un presupuesto de 37 millones de euros distribuido entre atención primaria, intermedia y hospitalaria, que gestionan las Regiones Sanitarias con sus respectivos planes de contingencia.

Otermin ha detallado que los datos de la actividad urgente derivada de la gripe: en los últimos 7 días han disminuido las urgencias totales en un 9%, situándose en una media más baja que la tasa acumulada de los últimos 30 días, con 2,4 casos de urgencias por cada 100.000 habitantes.

También se ha reducido en un 6,2% de las urgencias hospitalarias de los últimos 7 días, de la misma forma inferior a la tasa acumulada de los últimos días, con 1,3 urgencias hospitalarias cada 100.000 habitantes (frente a las 1,4 anteriores).

Asimismo, ha bajado también en número de llamadas al 061 --con una media de 8.000 diarias-- y no se ha detectado un aumento de mortalidad en los centros hospitalarios.