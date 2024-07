¿Cómo es un parque infantil 100% inclusivo? Barcelona abrirá el primero en 2025

Este mes de julio comienzan las obras de la que será la primera área de juegos infantil 100% inclusiva de Barcelona, concretamente en el barrio del Congrés, en los jardines Massana. Las obras está previsto que duren 8 meses y el parque abrirá en 2025.

Ana Mourelo es la impulsora de este parque. En una entrevista en La Linterna de Cope Catalunya i Andorra, ha lamentado que hasta ahora, el Ayuntamiento de Barcelona se haya ceñido a la normativa vigente cumpliendo los mínimos en cuanto a elementos accesibles en las áreas infantiles. "Para las familias con niños con dispacidad esto era claramente insuficiente porque nuestros hijos también tienen derecho a jugar a todos los juegos que hay en el parque, igual que el resto de niños".

Un espacio donde podrán jugar juntos niños con o sin discapacidad

¿Cómo es un parque infantil 100% inclusivo? ¿Cómo será el parque que se estrenarà en el barrio del Congrés? Ana Mourelo nos ha explicado que en este área no encontraremos ninguna barrera arquitectónica. Se podrá acceder con silla de ruedas o caminadores. "Y además de entrar, los niños con discapacidad van a poder jugar en cualquier elemento con otros niños sin discapacidad. Podrán jugar juntos, y eso es lo realmente inclusivo", añade Mourelo.

Barcelona estrenará un área de juegos infantil 100% inclusiva





"Mi hijo se quedaba mirando mientras su hermana jugaba en el parque"

El proyecto que ha impulsado Ana Mourelo nace de una historia personal y familiar dura. Su hijo, Aitor, murió como consecuencia de una enfermedad rara, un transtono genético del cromosoma X. Aitor caminaba pero dejó de hacerlo a causa de la epilepsia. Fue creciendo, cada vez pesaba más y cada vez era más complicado desplazarlo y llevarlo, por ejemplo, a los parques. "A su hermana pequeña también la llevábamos al parque pero se daba la circunstancia de que ella podía jugar pero él tenía que quedarse mirando", explica Ana.

La oportunidad surgió con la convocatoria de los presupuestos participativos en Barcelona. "Se me ocurrió la idea de presentar el proyecto de un parque para todos". Cuando presenté el proyecto, la respuesta no fue muy acogedora pero cuando nos sentamos y empezaron a ver todas mis ideas, su visión cambió totalmente, la mirada fue distinta y he tenido muchísimo apoyo". Ana Mourelo reconoce que no ha sido un camino fácil.

"Será el primero de muchos"

Ana Mourelo es optimista y cree que este parque infantil 100% inclusivo va a ser el primero de muchos y en toda la ciudad, porque "no es justo que el resto de niños tengan que cruzarse Barcelona para poder venir a jugar al barrio del Congrés".

El reconocimiento a Ana Mourelo le ha venido en forma de Medalla de Honor del Ayuntamiento de Barcelona por fomentar el juego inclusivo en la ciudad. También preside la Asociación MIradas que hablan, que lucha por la concienciación del síndrome de duplicación de Mecp2 y por conseguir que la investigación encuentre una cura. En España hay unos 50 casos de esta enfermedad rara.