Barcelona desplegará un dispositivo especial de seguridad en Fin de Año en la avenida Maria Cristina

Verbena de Año Nuevo, en Avenida María Cristina, a 1 de enero de 2023, en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona desplegará un dispositivo especial por Fin de Año, que contará con refuerzos de la seguridad, limpieza y transporte público, y que pondrá el foco en la avenida Maria Cristina, donde se llevará a cabo el acto oficial para despedir 2025.

En este punto, la Guardia Urbana y el servicio municipal de Protección Civil y Bomberos, junto a los Mossos d'Esquadra, formarán un dispositivo conjunto centrado en la prevención de actos delictivos y la asistencia a los ciudadanos, indica el consistorio en un comunicado.

Se instalará un dispositivo de acceso con filtros de control entre las Torres Venecianas, habilitando cuatro carriles con personal de seguridad privada, Urbana y Mossos equipados con palas de detección de metales, donde se informará de la prohibición de entrar con botellas de vidrio, latas, patinetes eléctricos o cualquier objeto peligroso.

Espectáculo pirotécnico por Fin de Año en Plaza España

Estará prohibido el acceso a Maria Cristina por las avenidas Rius i Taulet y Ferrer i Guàrdia, reservadas para emergencias y para desalojar el recinto, y se activará un servicio de drones para mejorar la visión de los servicios de emergencia.

TRANSPORTE Y LIMPIEZA

Respecto al transporte público, 8 de las líneas del Metro y 165 estaciones de la red funcionarán desde las 5 horas del miércoles 31 de diciembre hasta que finalice el servicio el jueves 1 de enero, a medianoche, lo que suponen 43 horas de servicio ininterrumpido.

También se aumentará la frecuencia de paso de trenes para mejorar la fluidez del servicio en la mayoría de sus franjas y respecto al evento de la avenida de Maria Cristina, se desplegará un dispositivo especial de atención para regular el pasaje.

Celebración de Fin de Año en Barcelona

El consistorio ha recordado que el Metro es el transporte público idóneo tanto para llegar como para abandonar la zona mientras dure el evento, ya que el miércoles se desviarán cuatro rutas de autobús desde las 19 horas (12, 23, 150 y X3) y 8 más desde las 20 horas (D20, H12, H16, 46, 65, 91, 109 y X2).

En lo que se refiere a la limpieza, se reforzará con 36 operarios y 18 vehículos en la zona de las Ramblas y las calles adyacentes; con 38 operarios y 19 vehículos la plaza Catalunya, y con 47 operarios y 18 vehículos la avenida Maria Cristina.

También se intensificará la prevención de agresiones sexuales y LGTBIfóbicas, ampliando la estrategia de 'itinerarios seguros' de la Guardia Urbana al recorrido de la avenida Maria Cristina hasta el transporte público, donde los agentes realizarán un patrullaje proactivo y dinámico con atención a este tipo de casos.