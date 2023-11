Augmenta el nombre de medicaments que falten a les farmàcies

Antibiòtics, cardiovasculars i antidiabètics són alguns dels més de 900 medicaments que falten actualment a les farmàcies. Els episodis de desproveïment no són nous; es repeteixen des d'abans de la pandèmia tot i els advertiments del sector farmacèutic per posar-hi remei. Antoni Torres, president de la federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), ha explicat que la 'situació empitjora lentament' sense ser greu. Els fàrmacs que tenen problemes de subministrament representen un 2,7% del total i, d'aquests, el 0,33% no són substituïbles per d'altres. Tot i això, en aquests casos hi ha opcions perquè els pacients no es quedin sense tractament. Per això, Torres assegura que "la situació no és greu, però sí que comença a ser preocupant en casos com els crònics perquè no afavoreix el compliment terapèutic.Aquestes dificultats faciliten molt l'incompliment per part dels pacients".



Aquesta és una problemàtica global, que "afecta principalment Europa per l'externalització de la producció de medicaments a la Xina i l'India on també es fan els precursors dels fàrmacs", apunta Antoni Torres. Actualment, la normativa europea permet que països com Portugal, Grècia o Espanya, on el preu dels medicaments és més baix, puguin exportar a altres països europeus on el mateix fàrmac és més car. En aquest cas, el president de la FEFAC afirma que es tracta d'un problema de legislació europea i "no és lògic que per un tema de preus hi hagi una part d'Europa desproveïda de medicaments".



Sobre les possibles solucions, Torres reconeix que en l'àmbit europeu l'Agència Europea de Medicaments està treballant en una normativa per posar ordre en escenaris com l'actual, però "la solució no serà ràpida". En el marc estatal i sobre el preu que haurien de tenir els medicaments, diu que és una decisió que ha de prendre el govern espanyol. I una altra opció passa perquè els farmacèutics tinguin les mateixes facilitats que van tenir durant la pandèmia per gestionar els canvis dels fàrmacs prescrits, sense que això afecti el tractament dels pacients.



Preguntat per com es preparen les farmàcies per afrontar aquesta falta de subministrament de medicaments, Torres afirma que el primer que fan és informar a la gent i després reclamar a les administracions perquè "el problema no és que els laboratoris ens deixin desproveïts", sentencia.