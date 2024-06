Los pisos turísticos de Barcelona: "nos usan como cabeza de turco"

El Ayuntamiento de Barcelona declara la guerra a los apartamentos turísticos, aunque ya hace tiempo que están en el punto de mira. Al inicio de su mandato, el alcalde Jaume Collboni, advirtió que quería eliminar estos pisos de las zonas más tensionadas de la ciudad, pero lo cierto es que hoy ha dado un paso más. El consistorio se propone erradicarlos de toda la ciudad en noviembre de 2028.

"Barcelona no se puede permitir perder el 40% de su turismo", según Apartur

En una entrevista en La Linterna de Cope Catalunya i Andorra, Enrique Alcántara, presidente deApartur, la Asociación de Apartamentos turísticos de Barcelona, afirma que la ciudad no se puede permitir prescindir del 40% de su turismo, que "deja mucho dinero y muchos puestos de trabajo en la restauración, el comercio y en las atracciones turísticas".

Alcántara considera que el anuncio que ha hecho Jaume Collboni és "absolutamente populista y una cortina de humo y demuestra que están fracasando las políticas de vivienda del alcalde". El presidente de Apartur afirma que "es una mala noticia que tengamos un alcalde populista que, con esta medida, intente distraer la atención".

Barcelona quiere eliminar todos los pisos turísticos





"Somos cabeza de turco"

El presidente de Aparturasegura que el sector se siente como "cabeza de turco". Afirma lo que está haciendo el Ayuntamiento es muy peligroso porque está relacionando el turismo con la falta de vivienda, con el problema del precio, y eso es "absolutamente populista", porque el culpable no es el turismo."Hace 18 años que no hay nuevas licencias de apartamentos turísticos en la parte antigua de la ciudad. En el resto de Barcelona, hace 9", recuerda Alcántara. "La subida de precios del alquiler se ha producido en los últimos 3 ó 5 años, sobretodo. Y ya no había nuevas licencias de pisos de uso turístico", añade.

La medida provocará un aumento de los pisos turísticos ilegales

Según Apartur, la medida "provocará un efecto llamada a la proliferación de pisos turísticos ilegales". Dice Enrique Alcántara que la prohibición no solucionará el problema de la vivienda en Barcelona, porque los pisos turísticos representan un 0,77% del total del parque de vivienda.

El anuncio de Collboni, dice Alcántara, "condena al sector del turismo familiar a muerte". Y alerta del "peligro creciente de la turismofobia", y de hecho denuncia que "esta madrugada han comenzado los primeros sabotajes a pisos turísticos".