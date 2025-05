La AP-7 registra una subida del 50% del tráfico de camiones en Tarragona

🛣️El trànsit de camions en el tram tarragoní de l’AP-7 creix prop del 50% en tres anys des de la gratuïtat de la via. Un informe de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la #URV demana mesures urgents per resoldre la situació “crítica” de l'autopista.… pic.twitter.com/ycpMpbXeMT