El acceso a la estación de Paseo de Gracia de la L4 cerrará el 29 de septiembre durante seis semanas

Los usuarios y usuarias del metro no podrán acceder, a partir de este lunes, 29 de septiembre, a la estación de Paseo de Gracia de la L4 por la boca habitual. Las obras para hacer más accesible el vestíbulo obligarán a cerrar durante seis semanas la entrada situada a la esquina de la Gran Vía con el paseo de Gracia, de forma que quien quiera coger la línea amarilla cerca de este punto se tendrá que desplazar hasta los Jardines de la Reina Victoria, a solo 100 metros, que es el acceso a la L2.

Red accesible y muy conectada

Los trabajos que se inician a finales la semana que viene consisten a instalar un ascensor y eliminar las barreras arquitectónicas, y las asume el Departamento de Territorio. El objetivo es que a finales de año las personas con problemas de movilidad ya puedan recorrer todos los andenes y espacios comunes de esta zona de las líneas 2, 3 y 4 y de Cercanías sin necesidad de salir al exterior. El pavimento del vestíbulo de la L4, además, se renovará completamente.

Otras alternativas para los pasajeros del metro son el acceso por Pau Claris en la estación de Paseo de Gracia de la L2 y las diferentes entradas de la L3 (paseo de Gracia con Consejo de Ciento, paseo de Gracia con Aragón y Aragón con Pau Claris) que conectan con la L4 a través del largo pasillo bajo tierra, que a menudo se mira de evitar.