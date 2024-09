1 de cada 4 famílies tenen dificultats per arribar a final de mes i el menjador escolar no està assegurat

Educo denuncia que les beques menjador arriben al 15,5% de l'alumnat de Catalunya, mentre que el 32,5% de la infància està en risc de pobresa i exclusió. Així ho han denunciat aquest dijous des de la plaça Universitat de Barcelona, on l'organització, amb motiu de l'inici del curs escolar, ha instal·lat tres nevés buides per visibilitzar les dificultats de les famílies més vulnerables per assegurar l'alimentació dels seus fills. Segons Educo, la problemàtica s'amplifica a secundària, ja que dades recollides per l'organització apunten només el 13,9% dels centres d'ESO ofereixen servei de menjador. L'entitat alerta que una de cada quatre famílies té dificultats per garantir un àpat nutritiu i complet pels seus fills.

"Són llars on hi ha pocs recursos i on omplir la nevera és molt complicat, necessiten tenir garantit l'àpat que ofereix l'escola", ha defensat la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Todó. Des de l'organització, han alertat que el cost "elevadíssim" del menjador escolar a Catalunya impossibilita "en moltes ocasions" que les famílies ho puguin pagar.

En aquest sentit, reclamen al nou Govern de Salvador Illa que incrementi la partida de beques menjador. "El menjador escolar suposa part del dret a l'educació".

Per a les seves en situació de pobresa severa, segons Educo, el cost del menjador escolar pot suposar fins al 19,5% dels seus ingressos durant els mesos que dura el curs. En el cas de les famílies en risc de pobresa aquest percentatge se situa en el 13%.

L'organització afirma que moltes d'aquestes llars reben beques i, per tant, no han d'assumir el cost del menjador, tanmateix, subratllen que aquests ajuts no arriben a tots els infants que ho necessiten. Segons Educo, les beques no arriben a tots els infants en risc de pobresa i exclusió, que són més de 440.000. En aquest sentit, alerten de la situació de l'alumnat de secundària.

"Una de les qüestions que més ens preocupa és que la major part de l'alumnat que no val menjador curs estudis secundaris". Segons dades recollides per Educo, només el 13,9% dels centres educatius públics de secundària de Catalunya tenen servei de menjador escolar. Una dada que se situa per sota de la mitjana espanyola, que és del 16,7%. "Entre 12 i 16 anys és una etapa molt exigent, necessiten l'alimentació per desenvolupar-se físicament i intel·lectualment", ha avisat Todó.

"El mes de setembre es posa en evidència que el dret a l'educació no és igual per tothom", ha subratllat la directora general adjunta de l'organització.

Catalunya té el servei de menjador escolar més car de tota Espanya

D'altra banda, des de l'organització, han denunciat que Catalunya té el servei de menjador més car de tota Espanya. Todó ha recordat que l'àpat diari costa 7,25 euros a les escoles públiques catalanes i ha reiterat que Educo treballa per aconseguir que el servei de menjador sigui universal i gratuït per a tots els infants a Catalunya. "Forma part del dret a l'educació", ha insistit la directora general adjunta de l'organització.

Així, l'entitat ha reclamat que el nou executiu incrementi la partida destinada a les beques menjador i que aquestes cobreixin el 100% de l'import en tots els casos. Segons Educo, ara com ara, un 60% de les beques cobreixen tot l'import del servei, mentre que en el 40% restant només es cobreix el 70% i la resta -uns 400 euros anuals, segons calcula l'organització- ho han d'assumir les famílies.

"Amb el cost del menjador escolar més alt d'Espanya, per una família amb pocs recursos haver d'assumir gairebé 400 euros l'any per fill per cobrir el 30% restant són molts diners", ha sentenciat Todó.