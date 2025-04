El sector del metall a Lleida alerta: Necessiten 500 soldadors urgentment i reclamen més formació professional

Crisi laboral al metall lleidatà: 500 vacants sense cobrir

"l'FP està lluny de les necessitats que tenen les empreses del metall" Jordi Rull President FEMEL Lleida

El sector metal·lúrgic de Lleida ha llançat un crit d’alerta: necessita incorporar 400-500 treballadors en els pròxims mesos, principalment soldadors, electromecànics i operaris de tall per làser. La falta de mà d’obra qualificada està limitant el creixement de les empreses, que es veuen obligades a rebutjar encàrrecs i accelerar contractacions en l’estranger.

Jordi Rull, president de la Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de Lleida (FEMEL), assenyala que el problema és doble: falta d’interès entre els joves i un sistema formatiu insuficient. “Les empreses ens hem convertit en escoles. La FP no prepara pels perfils que necessitem”, denuncia.

Empreses en emergència: Contractacions en origen i formació dual

Empreses com Cubas Segre (72 treballadors) necessiten 8-10 soldadors immediatament. El seu gerent, Jordi Sauret, explica que “malgrat buscar a escoles o l’atur, no hi ha gent suficient”. La solució passa per contractar en origen, però el procés és lent: un treballador estranger contractat fa 4 mesos encara espera el vistiplau administratiu.

Eulalio Nieto, de MEN Montajes Industrials, amb 45 anys d’experiència, afirma que “mai s’havia vist una escassetat així”. Tant ell com Sauret insisteixen que els salaris són atractius i les condicions han millorat: “Ja no és un ofici brut; les eines s’han automatitzat”.

Revolució en la FP: El programa dual de l’IMO

Per pal·liar el dèficit, l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) ha llançat un programa de FP dual en soldadura, amb 15 places i 140 sol·licituds. Combina teoria i pràctica en empreses, amb un certificat professional garantit. Irene Brocal (Alcoletge) i Adrià Estruch (Peramola), alumnes del curs, destaquen les sortides laborals del sector.

Rull celebra aquesta iniciativa però reclama més cicles adaptats a la demanda real: “Podem absorbir tots els formats”. FEMEL pressiona la Generalitat per accelerar reformes en la FP i atreure joves a un sector en plena transformació tecnològica, inclosa la intel·ligència artificial.

Un repte econòmic i social

La crisi de mà d’obra al metall lleidatà amença la competitivitat d’un sector clau. Mentre les empreses opten per vies d’emergència (contractacions en origen), la formació dual s’erigeix com a esperança. Però els actors coincideixen: cal actuar ja.